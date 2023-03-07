Глава Рособрнадзора Музаев опроверг обсуждение отмены ЕГЭ

Отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) никто не обсуждает, соответствующего запроса не поступало в Рособрнадзор, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

В Рособрнадзор не поступало соответствующих запросов ни от учителей, ни от Министерства просвещения, указал Музаев, передает ТАСС.

По этой причине вопрос об отмене единого государственного экзамена не обсуждается.

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что в РФ идет обсуждение возможной отмены ЕГЭ.

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