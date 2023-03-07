Путин поручил организовать системное лечение посттравматического синдрома у военных

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о системной работе по лечению последствий посттравматического синдрома у военнослужащих и их семей.

«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей», – приводится поручение Путина на сайте Кремля.

Также он поручил проработать соответствующую методологическую базу и организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии.

Ранее Путин поддержал идею применить практику «паспорта семьи мобилизованного» по всей стране.

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