Работящий – Личное мнение

Принц Гарри, пока он женат на заботливой Меган Маркл, без денег точно не останется. Не успев ещё как следует отложить миллионы за мемуары, Гаррик придумал новый проект.

Или это идея Меган?



Расскажешь, какая я классная? Фото: Suits

И чего придумали? Зачастую новое — это хорошо забытое старое.

Мы с вами не застали, но во времена наших бабушек был такой интересный формат развлечений — радиопостановки.

Не каждый мог тогда выбраться в столичный театр, и тут радио пришло на помощь — включаешь и слушаешь адаптированную версию спектакля или сказку. Пользовалось популярностью, да.

Так вот и Гарри предлагает послушать его беседы с психологом — всего за пару тысяч рублей.

«Моя жена спасла меня. Я застрял в этом мире, а она была из другого мира и помогла мне выбраться. Моя жена — исключительный человек, и я бесконечно благодарен ей за мудрость и свободу, которые она смогла дать мне», — делится принц.

А ты сидишь и слушаешь. Как тяжело жилось Гаррику! Какая Меган умничка, как спасла его!

Под это недорогое нытьё в жилетку специалиста можно и полы помыть, и на велотренажёре позаниматься. Ноги крутят педали, а в душе — гармония.

И всем хорошо — и Гарри выговорится, и Меган будет счастлива, что денежек стало больше. Ну и слушателю тоже ведь интересно!

А вот оставь Уэльских без денег — блины приготовить не смогут сами!

Интересно, как ещё Марклы придумают заработать?

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