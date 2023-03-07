«Мы пойдём до конца» — во Франции водители автобусов бастуют против пенсионной реформы

Французские водители автобусов присоединились к всеобщей забастовке против пенсионной реформы, передаёт BFM TV. Несмотря на финансовые потери, протестующие намерены бастовать до тех пор, пока правительство не откажется от своих планов.

СЕЛИН ПИТЁЛЕ, журналистка BFM TV, город Тье (департамент Валь-де-Марн): Да, именно так. Здесь с нами примерно 30 бастующих водителей автобусов. Они уже шестой раз выходят на забастовку с начала протестных акций. Исмаэль, сколько вы намерены продержаться?

ИСМАЭЛЬ, водитель автобуса: Просто-напросто… Но сначала — доброе утро! Мы постараемся продержаться как можно дольше, то есть сегодня мы попытаемся сделать так, чтобы правительство отказалось от этой реформы. Работать ещё два года — это слишком, так что мы будем бороться до конца.

СЕЛИН ПИТЁЛЕ: До отказа от реформы. Ранее вы мне сказали, что день забастовки вам обходится по крайней мере в 80 евро. Что вы собираетесь делать, Карим, чтобы продержаться в течение многих дней?

КАРИМ, делегат от Национального союза автономных профсоюзов (UNSA): Доброе утро всем! Ну, мы постараемся собрать общий фонд, который поможет нам продержаться. К тому же мы уже мысленно к этому подготовились. Мы не первый раз участвуем в забастовке, так что мы сделаем всё, чтобы продержаться. Мы не отступимся, как и в 2018 году. Мы пойдём до конца.

СЕЛИН ПИТЁЛЕ: У вас есть коллеги, которые не вышли на забастовку. Какими словами вы убеждаете их присоединиться?

КАРИМ: Большинство коллег, которые сегодня не бастуют, — это те, кто ещё не вышли на работу, вот почему они не бастуют. Но большинство бастуют. Возможно, они не здесь, а дома, но в следующий раз они будут здесь и… Мы все поддерживаем протесты и сделаем всё, чтобы сломить правительство.

СЕЛИН ПИТЁЛЕ: И борьба продолжается. Спасибо вам обоим — двум бастующим, которые также примут участие в демонстрации в Париже сегодня днём.

Дата выхода в эфир 07 марта 2023 года.