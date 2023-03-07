 

Британский парламент предупреждает об опасном дефиците боеприпасов в странах НАТО

07.03.2023, 17:10, Разное
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В то время как западные страны сосредоточились на поставках оружия Украине, комитет по обороне парламента Великобритании предупреждает об истощении собственных запасов боеприпасов в стране, пишет немецкий телеканал ZDF. Как подчеркнули в комитете, Великобритания и её союзники по НАТО допустили сокращение своих запасов до опасно низкого уровня, что ставит под угрозу не только дальнейшие поставки оружия на Украину, но и собственную безопасность стран Запада.


AP

На фоне постоянных поставок оружия из стран Запада на Украину комитет по обороне парламента Великобритании предупреждает, что собственные запасы боеприпасов в стране слишком истощены, пишет немецкий телеканал ZDF.

«Великобритания и её союзники по НАТО допустили сокращение собственных запасов до опасно низкого уровня», — подчеркнули в комитете британского парламента по обороне.

Это ставит под угрозу не только дальнейшие поставки оружия на Украину, но и собственную безопасность, поскольку на пополнение запасов уходят многие годы, сообщили в комитете информационному агентству PA.

По словам председателя комитета британского парламента по обороне, консерватора Тобиаса Эллвуда, военная спецоперация РФ на Украине должна стать тревожным сигналом для Запада. Хотя РФ также испытывает дефицит, другие противники могут сохранить или даже увеличить свои запасы, предупредил комитет в своём отчёте.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее на этой неделе также подчеркнул острую необходимость инвестиций в вооружённые силы. На данный момент Уоллес борется за достижение максимально возможного оборонного бюджета до представления нового бюджета Великобритании, отмечает немецкий телеканал ZDF.

 


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