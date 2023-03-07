 

В новом патче Dota 2 упоминается Counter-Strike Source 2

07.03.2023, 17:00, Разное
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блогер Максим “GabeFollower” обнаружил в файле обновления для Dota 2 упоминание о новой версии Counter-Strike на движке Source 2. Об этом рассказал портал “Игромания”.

Полетаев заявил, что “только что произошла одна из крупнейших утечек CS:GO в обновлении Dota”. В качестве доказательства он опубликовал скриншоты. На них видны упоминания ключей кейсов и карт.

Ричард Льюис, известный журналист в области киберспорта, рассказал о существовании Counter-Strike на движке Source 2. Он отметил, что разработка игры находится на завершающей стадии. Максим Полетаев заявил, что это не новая игра, а существующая версия CS:GO, но на совершенно другом движке. По его словам, все скины игроков будут сохранены. Они будут просто перенесены в новую игру.


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