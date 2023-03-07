Мнение: Сотрудник должен сидеть в кабинете

Если бы корпорации не были так безнадёжно глупы и неуклюжи, они придушили бы весь малый бизнес за несколько месяцев. Мета, бывший Фейсбук, обнаружила, что сотрудников тяжело выдёргивать с удалёнки обратно в офисы. Одна из проблем — шум, который удалёнщики привыкли создавать, бесконечно созваниваясь друг с другом через зум.

И вот, пожалуйста, решение: дизайнеры Меты смастерили переносные мягкие перегородки, чтобы слегка приглушить чужие голоса (ссылка).

Это особенно забавно, если вспомнить, что Мета — технологическая компания и, следовательно, её сотрудники занимаются умственным трудом. А чтобы сотрудник мог думать, — программировать, например, или работать с документами, или строить планы, — он должен быть сосредоточен на задаче. Что возможно только в том случае, если тебя не отвлекают каждые 10 минут.

Очевидное решение, которое применили бы в маленькой компании с адекватным руководителем во главе: рассадить сотрудников по маленьким тихим кабинетам, чтобы они работали там в деловитой тишине. Корпоративное решение от Меты: выдать сотрудникам потешные матрасы на ножках, создающие иллюзию личного пространства… Любопытных ещё раз отсылаю к книге «Человеческий фактор» Тома ДеМарко и Тимоти Листера, там они прямо, со ссылками на исследования доказывают, что если думающего человека отвлекать, он сделает не просто меньше, а меньше в несколько раз. В отдельном кабинете программист напишет задачу за один день, а в опенспейсе, среди радостно визжащих коллег, потратит на ту же задачу несколько дней, причём сделает её с ошибками.

Малый бизнес умнее корпораций, а у корпораций больше денег — это создаёт баланс сил между предприятиями разного размера. Там, где малый бизнесмен включает мозг, корпорация открывает кошелёк. И, следовательно, сильный ход для Меты очевиден: приказом сверху перевести всех работников умственного труда в отдельные кабинеты. Такую реформу можно провести без подготовки, без сложных бюрократических схем, просто одним распоряжением совета директоров. Малому бизнесу, может, было бы жалко тратить деньги на расширение офиса, но корпорация разницу в стоимости аренды даже не заметит. Но нет — отказываться от опенспейсов Мета не будет, она будет изобретать дикарские матрасы, чтобы выложить из них издевательское подобие нормальных стен…

Немного арифметики. Допустим, чтобы переселить сотрудников из опенспейса в тихие и уютные кабинеты, надо арендовать дополнительно по 5 квадратных метров на каждого. Цена вопроса — 10 тысяч рублей в месяц, если мы арендуем офис в хорошем бизнес-центре. Средний сотрудник умственного труда обходится крупной фирме, допустим, в 300 тысяч рублей в месяц — если учесть не только зарплату, но и налоги с зарплаты, и прочие издержки навроде содержания вспомогательных служб. Получается, что переезд в отдельный кабинет уже окупается, даже если производительность труда увеличивается всего лишь на 5% процентов. А так как в реальности в тишине производительность увеличивается минимум вдвое, получается, что корпорациям будет выгодно переселять программистов в отдельные кабинеты практически всегда — вот даже если выделять каждому личные 50 метров в небоскрёбах Москва-сити. В Америке, где зарплаты существенно выше, убыточность опенспейсов ещё более вопиюща. Однако же это нелепое явление по-прежнему процветает, как будто в топ-менеджеры специально набирают людей, не умеющих считать на калькуляторе и презирающих производительность труда.

Впрочем, с другой стороны, даже если работникам выделят отдельные кабинеты, у них всё равно останутся рабочие чаты, которые также сильно мешают думать. Роскошь выйти из всех чатов, поставить телефон на беззвучный режим и повесить на дверь табличку «не беспокоить», могут себе позволить немногие.

И, кстати, раз уж мы заговорили про их нравы, информация к размышлению. США являются одной из немногих стран, в которой до сих пор есть названные в честь Гитлера улицы, дороги и озёра.