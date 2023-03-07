Личное: “Подарки не в тему”
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Задача, друзья.
Что в диалоге так, что не так, у кого какие векторы, если есть. Разбирайте обоих участников.
И скажите, есть ли у автора в диалоге возможность рыбацких ходов? Где и какие?
eslyeyes
Здравствуйте, уважаемая Эволюция!
Изучая Ваш блог пытаюсь выбраться из ямы, в которой оказался во время распавшегося в итоге брака.
С А. знакомы достаточно давно, коллеги по работе, но встречаемся недавно, около 4-х месяцев.
А. замужем последние два года, на 11 лет младше меня, интересный собеседник, симпатичная, я очень дорожу этими отношениями.
Недавно состоялся вот такой диалог в переписке. Помогите понять, где мои косяки, что я делаю неправильно?
А: С., я долго думала
А: И решила всё таки сказать
А: Мне очень приятно, что ты заморачиваешься с оригинальным подарком всегда. Я очень ценю то, что ты делаешь. Но не надо мне пожалуйста, ничего больше дарить. Это просьба
Я: почему?
А: В том числе из салона на у. сладкие букеты
А: Ну просто не надо
Я: не понимаю. мне приятно дарить тебе подарки. неужели вообще всё не в тему?
А: Надеюсь я не обидела тебя, я правда очень ценю твои старания. Но если я не скажу, то это будем меня мучать
А: Я такая как есть, ты сам говорил, что говорю что думаю. Это я обдумала вдоль и поперёк
А: Не понимаю
А: Что значит “не в тему”?
Я: не нравятся? не подходят? не доставляют радости и удовольствия?
А: Зачем такой вопрос. Я скажу что подходит, будет не логично что я прошу тебя не дарить
А: Нравится что стараешься
А: Я считаю, что на эти деньги можно купить что-нибудь более практичное или применимое
Я: а подарки нет. я понял
А: Ну ты прежде чем обижаться попробуй на моём месте себя почувствовать
Я: я не обижаюсь
Я: просто если спрашивать каждый раз что тебе подарить, то это уже и не совсем подарок будет в моём представлении
А: Понятно
А: Ну значит так
(пересылает скрин из чата с подругой, где пишет что купила в подарок А. колготки)
А: Вот женщина всегда угадает с нужностью) без обид
Я: 🙂
А: А *** не самый дешёвый магазин, сама не всегда купишь. Но иногда хочется. На 1-3 тысячи на самом деле можно всегда выбрать что-то нужное и приятное. Другой вопрос, я понимаю что опасение есть что на вопрос чтобы тебе хотелось, можно получить ответ на сумму больше чем рассчитывал. Но можно и обозначить сумму поиска или девушка добавит сама
А: Это к слову. Просто мысль пришла
А: Думала почему ты так считаешь
А: Разные люди, разные представления
А: Факт
Я: да понятно
А: А жене как дарил?
Я: это ведь немного другое? и мы пока не женаты )
А: В браке вроде непозволительная роскошь купить то , что не подойдёт/не пригодится
А: Спасибо что напомнил
А: Я знаю что ты мне не муж
А: Поэтому сказала НЕ ДАРИ ПОЖАЛУЙСТА НИЧЕГО
Я: я тебя услышал
А: Интересная конечно логика.
А: Мы не женаты, я тебя люблю и хочу чтоб ты была моей, но пока ухаживаю подарю не комплект белья или добавлю на что-то приятное, а 8 зелёных клубник. Ведь я хочу поразить тебя
Я: “поразить”?
Я: ну-ну
А: Ну удивить
А: Нет разве
Я: нет
Я: в данном случае это просто еда и знак внимания
А: Понятно
А: Спасибо
А: Я просто хотела сказать что на эти деньги можно подарить что-то более приятное и нужное. Если ты считаешь что еда лучше, то значит так.
А: Значит ты думаешь что на этапе ухаживания не следует дарить подарки, а лишь знаки внимания
А: Мне было бы приятнее если бы ты мне сказал давай я тебе добавлю на сумочку, раз она понравилась и ты будешь носить и вспоминать меня и радоваться
А: Но я обдумала и поняла что ты не готов к такому
А: Поэтому лучше ничего, чем будет лежать или не съедобное и не знаешь как домой принести
А: Я пошла гулять. Выздоравливай!
Я: не знаю что у тебя с настроением
Я: спасибо. хорошей прогулки
А: Подпортили твои ответы немного. Но я отойду. Спасибо
Я: взаимно
А: Просто мы очень разные
Я: Ты всерьез думаешь что я не понял намека по поводу сумочки? Так это не так. Не очень люблю подобные “намеки”. И если бы ты свою позицию по поводу подарков до этого изложила, и не в преддверии 8 марта, то я бы предложил такой вариант. А так подарок тебе я уже купил.
Я: поэтому выше написал что я тебя услышал
А: И я тебя услышала. Намёков больше не будет. Про жену запомнила, логично. У меня для подарков есть муж
А: А еду я могу сама купить себе. Приятнее трусики как знак внимания, но раз с этим беда, и ты меня услышал, надеюсь что это “ничего не дари” и будет то, что ты купил
А: Плохо что ты наполнил мне где мое место. Но это правда. Плохо что я, начала этот казалось безобидный разговор. Но зато всё выяснили и мне не придется больше об этом думать с нового года
Спасибо!
Источник: Эволюция
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