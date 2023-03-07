Личное: “Подарки не в тему”

Задача, друзья.

Что в диалоге так, что не так, у кого какие векторы, если есть. Разбирайте обоих участников.

И скажите, есть ли у автора в диалоге возможность рыбацких ходов? Где и какие?

eslyeyes

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Изучая Ваш блог пытаюсь выбраться из ямы, в которой оказался во время распавшегося в итоге брака.

С А. знакомы достаточно давно, коллеги по работе, но встречаемся недавно, около 4-х месяцев.

А. замужем последние два года, на 11 лет младше меня, интересный собеседник, симпатичная, я очень дорожу этими отношениями.

Недавно состоялся вот такой диалог в переписке. Помогите понять, где мои косяки, что я делаю неправильно?

А: С., я долго думала

А: И решила всё таки сказать

А: Мне очень приятно, что ты заморачиваешься с оригинальным подарком всегда. Я очень ценю то, что ты делаешь. Но не надо мне пожалуйста, ничего больше дарить. Это просьба

Я: почему?

А: В том числе из салона на у. сладкие букеты

А: Ну просто не надо

Я: не понимаю. мне приятно дарить тебе подарки. неужели вообще всё не в тему?

А: Надеюсь я не обидела тебя, я правда очень ценю твои старания. Но если я не скажу, то это будем меня мучать

А: Я такая как есть, ты сам говорил, что говорю что думаю. Это я обдумала вдоль и поперёк

А: Не понимаю

А: Что значит “не в тему”?

Я: не нравятся? не подходят? не доставляют радости и удовольствия?

А: Зачем такой вопрос. Я скажу что подходит, будет не логично что я прошу тебя не дарить

А: Нравится что стараешься

А: Я считаю, что на эти деньги можно купить что-нибудь более практичное или применимое

Я: а подарки нет. я понял

А: Ну ты прежде чем обижаться попробуй на моём месте себя почувствовать

Я: я не обижаюсь

Я: просто если спрашивать каждый раз что тебе подарить, то это уже и не совсем подарок будет в моём представлении

А: Понятно

А: Ну значит так

(пересылает скрин из чата с подругой, где пишет что купила в подарок А. колготки)

А: Вот женщина всегда угадает с нужностью) без обид

Я: 🙂

А: А *** не самый дешёвый магазин, сама не всегда купишь. Но иногда хочется. На 1-3 тысячи на самом деле можно всегда выбрать что-то нужное и приятное. Другой вопрос, я понимаю что опасение есть что на вопрос чтобы тебе хотелось, можно получить ответ на сумму больше чем рассчитывал. Но можно и обозначить сумму поиска или девушка добавит сама

А: Это к слову. Просто мысль пришла

А: Думала почему ты так считаешь

А: Разные люди, разные представления

А: Факт

Я: да понятно

А: А жене как дарил?

Я: это ведь немного другое? и мы пока не женаты )

А: В браке вроде непозволительная роскошь купить то , что не подойдёт/не пригодится

А: Спасибо что напомнил

А: Я знаю что ты мне не муж

А: Поэтому сказала НЕ ДАРИ ПОЖАЛУЙСТА НИЧЕГО

Я: я тебя услышал

А: Интересная конечно логика.

А: Мы не женаты, я тебя люблю и хочу чтоб ты была моей, но пока ухаживаю подарю не комплект белья или добавлю на что-то приятное, а 8 зелёных клубник. Ведь я хочу поразить тебя

Я: “поразить”?

Я: ну-ну

А: Ну удивить

А: Нет разве

Я: нет

Я: в данном случае это просто еда и знак внимания

А: Понятно

А: Спасибо

А: Я просто хотела сказать что на эти деньги можно подарить что-то более приятное и нужное. Если ты считаешь что еда лучше, то значит так.

А: Значит ты думаешь что на этапе ухаживания не следует дарить подарки, а лишь знаки внимания

А: Мне было бы приятнее если бы ты мне сказал давай я тебе добавлю на сумочку, раз она понравилась и ты будешь носить и вспоминать меня и радоваться

А: Но я обдумала и поняла что ты не готов к такому

А: Поэтому лучше ничего, чем будет лежать или не съедобное и не знаешь как домой принести

А: Я пошла гулять. Выздоравливай!

Я: не знаю что у тебя с настроением

Я: спасибо. хорошей прогулки

А: Подпортили твои ответы немного. Но я отойду. Спасибо

Я: взаимно

А: Просто мы очень разные

Я: Ты всерьез думаешь что я не понял намека по поводу сумочки? Так это не так. Не очень люблю подобные “намеки”. И если бы ты свою позицию по поводу подарков до этого изложила, и не в преддверии 8 марта, то я бы предложил такой вариант. А так подарок тебе я уже купил.

Я: поэтому выше написал что я тебя услышал

А: И я тебя услышала. Намёков больше не будет. Про жену запомнила, логично. У меня для подарков есть муж

А: А еду я могу сама купить себе. Приятнее трусики как знак внимания, но раз с этим беда, и ты меня услышал, надеюсь что это “ничего не дари” и будет то, что ты купил

А: Плохо что ты наполнил мне где мое место. Но это правда. Плохо что я, начала этот казалось безобидный разговор. Но зато всё выяснили и мне не придется больше об этом думать с нового года

Спасибо!