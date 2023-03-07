Скандалы: Топ-стоп

Много знающие топ-менеджеры нефтегазовой отрасли гибнут один за другим

23 февраля в своём рублёвском особняке был найден мёртвым глава Межрегионального топливного союза Вячеслав Ровнейко. Он стоял у истоков российского нефтяного экспорта, имел совместный бизнес с зятем Бориса Ельцина, при этом нарочито оставался непубличной фигурой. Потому уход из жизни Вячеслава Ровнейко вряд ли бы привлёк такое внимание, если бы не один факт – он стал уже восьмым по счёту нефтегазовым магнатом, скончавшимся за последний год при весьма неоднозначных обстоятельствах.

О Вячеславе Ровнейко в открытом доступе присутствует не много информации, однако даже имеющейся достаточно, чтобы представить масштабы его личности. Заниматься торговлей нефтью он начал ещё в 80-е годы, работая в бельгийском представительстве «Совнефтеэкспорта». Крушение СССР, ставшее для подавляющего большинства граждан страны трагедией, для функционеров со связями, наоборот, открыло широкие возможности. Как следует из биографии, в 1992 году 28-летний Ровнейко вместе с рядом партнёров основал группу компаний Urals (показательно, что именем для неё стало торговое наименование советской нефти). В архивных публикациях можно встретить упоминание о том, что одним из учредителей фирмы стал некто Андрей Панников – в прошлом сотрудник советского торгпредства в Стокгольме. Про него писали, что в 1988 году он был выслан из Швеции за промышленный шпионаж, после чего на вопросы журналистов о принадлежности к КГБ Панников лишь туманно отшучивался. Тем не менее можно представить, какими связями и возможностями нужно обладать, чтобы создать первую в стране независимую компанию по продаже нефти за рубеж. Так что, видимо, недаром появились мнения о том, что Urals Energy родилась не на пустом месте, а с санкции шефа внешней разведки КГБ Леонида Шебаршина в качестве прикрытия для изучения каналов теневого экспорта. В состав Urals во­шли крупнейшее нефтеналивное пароходство «Волготанкер», а также Киришский НПЗ. Как отмечал «Форбс», именно оттуда начинал свой бизнес Геннадий Тимченко, приятельствовавший в те годы с Панниковым. Также именно Панников добился того, чтобы вице-премьер Геннадий Бурбулис подписал постановление об учреждении компании ЛУКОЙЛ и о выдаче ей экспортной лицензии, – за это Urals получила возможность продавать нефть ЛУКОЙЛа.

Таким образом, уже в 1993 году оборот Urals Trading превысил 2 млрд долларов, а сама компания контролировала 10-ю часть российского нефтяного экспорта, при этом оставаясь в тени. Секрет успеха, видимо, объяснялся просто. В 1999 году журналист Юрий Щекочихин сообщил, что датский финансовый магнат Ян Бонде Нильсен был вынужден «добровольно-принудительно» продать акции нефтедобывающей компании Коми «Тэбукнефть» некоей фирме, связанной с семь­ёй Бориса Ельцина. В частности, речь шла об участии в бизнесе Алексея Дьяченко – мужа младшей дочери президента Татьяны. Отмечалось, что сделка прошла через офшорные зоны и не была зарегистрирована в России. В Кремле тогда это опровергли. Однако в начале нулевых Urals Energy решила выйти на IPO на Лондонской бирже, в связи с чем ей пришлось раскрыть своих акционеров. Тогда-то и выяснилось, что одним из совладельцев компании действительно является Алексей Дьяченко. Впрочем, к тому времени Ельцин уже находился на отдыхе после добровольной отставки и расклад на российском нефтяном рынке определяли совсем другие люди. Вероятно, именно по этой причине Ровнейко и его партнёры по бизнесу продали имевшиеся у них добывающие активы ЛУКОЙЛу.

В 2006-м Вячеслав Ровнейко занял в рейтинге «Форбс» 308-е место (3,2 млрд долларов личного капитала). В дальнейшем он выступал в качестве совладельца зарегистрированной в Бельгии нефтетрейдинговой компании Nafta (B) N.V., а также владел крупным цветоводческим хозяйством в Калужской области и развивал горно-металлургический комплекс по выпуску ферромарганца в Красноярске (оба проекта впоследствии обанкротились). Одновременно Ровнейко продолжал занимать пост главы Межрегионального топливного союза, в связи с чем высказываются мнения о том, что рынок нефтяного экспорта бывший первый трейдер России не покинул и с учётом своих прошлых связей вполне мог выступать в качестве переговорщика или, как выражались прежде, «толкача».

Как бы то ни было, самого Ровнейко уже не спросишь. Вечером 23 февраля он был обнаружен без сознания в своём особняке, расположенном в одном из коттеджных посёлков на Рублёво-Успенском шоссе. Что именно произошло с ним, неизвестно. Сообщается лишь, что спасти его не удалось, при этом криминальный характер смерти не прослеживается. Странно, не правда ли? Обычно загадочная гибель миллиардеров вызывает немалый резонанс, после чего появляются какие-то подробности и «сливы». Но в данном случае даже вечно любопытные таблоиды и телеграм-каналы будто набрали в рот воды. Это не выглядело бы так заметно, если бы ровно так же не развивались события в семи предыдущих случаях, когда из жизни ушли другие видные топ-менеджеры нефтегазового сектора. И если два аналогичных факта ещё называют случайностью, три – совпадением, а четыре – закономерностью, то как назвать восемь смертей, последовавших одна за другой?

Конкретно

Конечно, не исключено, что это и правда всего лишь совпадения. Мало ли чего не бывает в жизни. Однако не замечать странную закономерность уже невозможно. Погибают как раз те, кто очень много знал про работу нефтегазового сектора. В силу своих особенностей этот бизнес и без того был не до конца прозрачен, что вполне оправданно, когда речь идёт о больших деньгах и серьёзных контрактах.

К тому же не стоит забывать о желании погреть руки, работая с миллиардными активами – о том, что происходит внутри «Газпрома» и ЛУКОЙЛа, наше издание писало не раз. Сегодня на фоне санкций прежние устои нефтегазового рынка меняются на глазах. Происходит перенаправление поставок, скачут цены. В такой ситуации кто-то и правда может оказаться лишним. Да и разве не бывало прежде похожих случаев? «Наша Версия» рассказывала о череде странных смертей российских учёных: только с 2005 по 2015 год при загадочных обстоятельствах погибли более 70 научных работников, занимавшихся исследованиями в области обороны. В то же самое время произошла массовая гибель иранских учёных и инженеров, проводивших работы в сфере ядерных технологий, – кто-то вдруг отравился газом, другого взорвали в машине. Не стоит забывать и о волне смертей крупных советских чиновников, отвечавших за финансовое обеспечение партии: летом 1991 года они с разницей в несколько дней выпали из окна. Неудивительно, что сразу же пошли слухи о целенаправленном убийстве партийных казначеев. Но падение из окна сразу вызывает вопросы. А вот, к примеру, отравление ядом жабы – это совсем другой уровень.

Как умирали топливные боссы

Александр Субботин – умер от отравления

8 мая 2022 года в подвале дома в деревне Ульянково Мытищинского городского округа было найдено тело мужчины. Погибшим оказался 43-летний Александр Субботин – бывший член правления ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ». По информации Следственного комитета, смерть Александра Субботина наступила в результате «острой сердечной недостаточности». Позже появились сообщения о том, что его-де залечили некие «шаманы», проводившие обряды по выводу из запоя с использованием яда лягушек. По данным различных СМИ, Субботин якобы был поклонником нетрадиционной медицины и регулярно обращался к самодеятельным «шаманам». Позже было сообщено, что экспертиза будто бы выявила в крови Субботина алкоголь, кокаин, а также следы парацетомола, дротаверина, фенирамина и фенобарбитала. А в запой он мог уйти из-за того, что его покинула жена.

Смерть Александра Субботина не отразилась на бизнесе. До недавнего времени он являлся владельцем Новой технологической компании в городе Высоцке на берегу Финского залива. НТК занимается перевалкой нефтепродуктов и близка к ЛУКОЙЛу. Новым владельцем компании стал брат погибшего Валерий Субботин – ранее он занимал пост вице-президента в ЛУКОЙЛе.

Леонид Шульман – истёк кровью

Руководитель транспортной службы «Газпром инвеста» стал первым из погибших топ-менеджеров. Его труп был обнаружен 29 января прошлого года в ванной трёхэтажного дома, расположенного в элитном коттеджном посёлке Ленинское в Ленинградской области (там проживают высокопоставленные функционеры «Газпрома»). На руках 60-летнего Шульмана имелись глубокие резаные раны, вокруг всё было залито кровью. Как сообщалось, Шульман добровольно ушёл из жизни, потому что не мог более испытывать нестерпимую боль, поскольку его залечили и он не хочет быть инвалидом – так вроде бы было написано в оставленной им предсмертной записке. Ранее Шульман сломал ногу и потому ходил с аппаратом Илизарова. Однако многие отметили, что столь состоятельный человек вряд ли не смог бы купить эффективные болеутоляющие и оплатить качественный уход за собой. Позже различные телеграм-каналы начали разгонять версию о том, что поводом для суицида могла стать ревизия службы, которой руководил погибший – якобы там были вскрыты различные махинации, связанные с завышением стоимости ремонта автопарка. Однако подтверждений этому нет.

Владислав Аваев – найден застреленным

19 апреля 2022 года стало известно о кровавой драме, разыгравшейся в Москве на Университетском проспекте. Там в квартире элитной многоэтажки было найдено три тела. Погибли 51-летний бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, а также его жена и 13-летняя дочь-инвалид. Трупы обнаружила родственница, пришедшая проведать Аваевых после того, как не смогла им дозвониться. Согласно официальной версии, Владислав Аваев сам убил свою жену и дочь, а после покончил с собой. Причиной же страшного преступления стало то, что Аваев якобы узнал: его супруга беременна не от него, а от семейного шофёра. Однако подтверждений этой информации не было, потому она остаётся на уровне слухов. Сам же шофёр бежал в Молдавию, и о том, пытались ли его вообще найти, данных нет. При этом сетевое издание «Москва онлайн» привела рассказ соседки Аваевых. Она рассказала, что в половине первого ночи услышала выстрелы и женский крик, после чего увидела на экране видеодомофона двух мужчин, выходивших из подъезда.

Равиль Маганов – упал с балкона

Глава совета директоров и исполнительный вице-президент компании ЛУКОЙЛ погиб 1 сентября 2022 года. Его тело было обнаружено на земле под окнами московской Центральной клинической больницы, где 68-летний Маганов проходил лечение. Палата нефтяного топ-менеджера находилась на шестом этаже. Изначально ТАСС сообщил, что речь идёт о суициде – дескать, у Маганова присутствовала депрессия и он принимал антидепрессанты. Однако потом СМИ сообщили, что в соседней палате находилась его жена и она наверняка заметила бы сумрачное состояние духа у мужа. Позже телеграм-канал «База» передал, что Маганов мог случайно выпасть с балкона, так как на окне нашли пачку сигарет. Хотя здесь следует учесть, что в ЦКБ Маганов лечил сердце, с чем вряд ли вяжется курение. При этом официального сообщения о причинах гибели не прозвучало.

Маганов стал пока что самым высокопоставленным из погибших «топов». В ЛУКОЙЛе он трудился с момента основания компании, знал всё о добыче нефти и являлся одной из самых влиятельных персон в нефтяном бизнесе. Также незадолго до гибели он стал совладельцем компании «Развитие» – одного из крупнейших в мире предприятий по выполнению буровых работ. Родной брат погибшего Наиль Маганов является главой компании «Татнефть». В свою очередь, «Царьград» сообщил, что помимо паспорта России у Маганова также имелся австрийский паспорт.

Александр Тюляков – задохнулся

Меньше чем через месяц после смерти Леонида Шульмана в том же посёлке Ленинское был найден труп 61-летнего заместителя по корпоративной безопасности генерального директора Единого расчётного центра «Газпрома» Александра Тюлякова. Обстановка указывала на то, что он покончил с собой: рядом с телом была найдена верёвка и предсмертная записка, содержание которой осталось неизвестным.

Единый расчётный центр фактически является внутренним казначейством газовой корпорации, где хранятся все данные о поставках газа и расчётах за них. Как сообщалось, вскоре после приезда правоохранителей к дому Тюлякова подъехали три джипа, после чего сотрудники «службы безопасности» оцепили территорию и выставили криминалистов. А вот ещё факт: в связи со смертью Тюлякова можно встретить упоминание о том, что за день до гибели он пришёл домой избитым. При этом все ссылаются на «Фонтанку». Однако на сайте издания этой информации нет. Подтёрли? Но зачем?

Сергей Протосеня – забит топором

Одновременно с гибелью Аваева стало известно о смерти 51-летнего Сергея Протосени – бывшего топ-менеджера газовой компании «НОВАТЭК». С 2002 по 2015 год он занимал пост главного бухгалтера «НОВАТЭКа» и короткое время входил в состав правления. По информации испанской полиции, Сергей Протосеня вместе с женой и несовершеннолетней дочерью приехал провести пасхальные праздники в своём особняке, расположенном в городе Льорет-де-Мар. Через несколько дней семья перестала выходить на связь, в связи с чем оставшийся во Франции сын Протосени позвонил в полицию. Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили три окровавленных трупа – тела жены и дочери Сергея Протосени находились в доме, а его самого – в саду. Также были найдены орудия убийства – нож и топор. В результате была озвучена версия о том, что Протосеня убил своих близких, а потом покончил с собой. Мать погибшего топ-менеджера заявила, что не верит в это. По её словам, Сергей Протосеня очень любил свою семью и был спокойным, уравновешенным человеком. Она полагает, что причиной жестокой расправы стали «разборки, касающиеся денег».

Михаил Крутихин, аналитик нефтегазовой отрасли

– Когда мы видим, что там неладно с топ-менеджерами, можно поверить в одно совпадение, но не в два. Доказать сейчас ничего невозможно, пока не заговорят непосредственные исполнители. Есть подозрение, что избавляются от людей, которые могут проговориться или у которых может проснуться совесть.

Юрий Воронов – найден в бассейне

Днём 4 июля 2022 года близкие обнаружили тело 61-летнего учредителя и генерального директора транспортно-логистической компании «Астра Шиппинг» Юрия Воронова. Труп находился в бассейне, расположенном в принадлежащем погибшему коттедже. На дне бассейна лежало несколько стреляных гильз, рядом находился пистолет Grand Power.

Смерть была признана суицидом. По информации СМИ, вдова погибшего бизнесмена рассказала следователям, что Воронов две недели злоупотреб­лял спиртным и жаловался на проблемы в бизнесе. Действительно, если верить открытым данным, в 2020 году «Астра Шиппинг» показала убыток 95 млн, а в 2021-м – 65 млн рублей. Также проблемы возникли в работе двух других бизнесов Воронова – туристических компаниях «Астра Марин» и «Невская линия отдыха». «Астра Шиппинг» специализировалась на выполнении подрядов «Газпрома». Согласно информации с её сайта, компания занималась морскими перевозками грузов, а также перевалкой нефти.

Михаил Татаров

Оригинал материала: “Наша Версия”