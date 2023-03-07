 

Собянин поблагодарил столичных медиков, которые помогают детям из новых регионов страны

07.03.2023, 16:15, Разное
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Градоначальник выразил восхищение мужеством медиков, выполняющих работу с риском для жизни.

По словам мэра, с ноября 2022 года столичные врачи приняли более шести тысяч детей в Луганской республике. Многие из ребят не проходили диспансеризацию годами.

“Там посменно работали бригады московских врачей и медсестер: 29 сотрудников из 18 медорганизаций”, – сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Также градоначальник отметил вклад медиков, которые помогают детям из новых регионов в Москве. Он поблагодарил врачей за высочайший профессионализм.

В рамках договора о помощи новым регионам столичные врачи провели в Донецке и Луганске более 10 тысяч операций. Медики поставили первичные диагнозы 4 955 детям, а 1 070 взяты на диспансерный учет.


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