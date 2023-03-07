Политолог Жарихин рассказал, как Зеленский отреагирует на жесткую риторику белорусского лидера

Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка Украины хозяйничать в чужом доме, поэтому для Александра Лукашенко это прямой повод выступать жестко, считает политолог Владимир Жарихин. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой», который знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.

«Для Зеленского говорить «я тут ни при чем» – это значит подвергать сомнению свое руководство всем, что происходит на Украине, в том числе и подготовкой всяких диверсий за границей. А говорить «да, я отдал такое распоряжение» Зеленскому сейчас не очень выгодно, потому что сохраняются какие-то остатки отношений между Белоруссией и Украиной. Поэтому Зеленский промолчит, проглотит. Ему не привыкать», – считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По мнению эксперта, попытка украинских спецслужбы совершить диверсию в отношении российского самолета А-50 – это вызов для всей Белоруссии, а не только Александра Лукашенко. «Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка хозяйничать в чужом доме – доме всех жителей Белоруссии. Для Лукашенко это прямой повод выступить так жестко», – считает Жарихин.

Во вторник Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за согласовывание и подготовку диверсии украинских спецслужб на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, Зеленский «гнида, потому что он бегает вокруг Белоруссии», присылает людей и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.

По словам Лукашенко, команды для совершения диверсии на аэродроме под Минском в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 поступали от Службы безопасности Украины (СБУ) белорусским оппозиционерам в Польше. Оттуда они связывались с «мерзавцами» в Белоруссии и помогали диверсанту прятаться. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.

По словам белорусского президента, вычислить диверсанта удалось, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров «разного рода мерзавцев за пределами и внутри <…> страны».

На прошлой неделе в соцсетях и Telegram-каналах распространилась видеозапись с дрона, который сел на круглую антенну А-50. Позже самолет благополучно вылетел с территории Белоруссии.

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