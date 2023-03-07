Британские власти задумались над ограничением числа впускаемых беженцев
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Правительство Британии изучает вопрос о лимите на количество принимаемых каждый год в страну беженцев, сообщила министр внутренних дел страны Суэлла Браверман.
Правительство предлагает проект закона, вводящий ежегодный предельный уровень по числу попадающих в страну беженцев, определяемый парламентом, сказала Браверман, передает ТАСС.
Она пояснила, что речь идет о попадающих в Британию с помощью безопасных и легальных маршрутов.
Ранее британский Красный крест заявлял, что по программе «Дом для Украины» в страну приехали 115 тыс. украинских беженцев, часть из них столкнулась с рабской эксплуатацией.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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