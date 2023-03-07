 

Британские власти задумались над ограничением числа впускаемых беженцев

07.03.2023, 16:03, Новости дня
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Правительство Британии изучает вопрос о лимите на количество принимаемых каждый год в страну беженцев, сообщила министр внутренних дел страны Суэлла Браверман.

Правительство предлагает проект закона, вводящий ежегодный предельный уровень по числу попадающих в страну беженцев, определяемый парламентом, сказала Браверман, передает ТАСС.

Она пояснила, что речь идет о попадающих в Британию с помощью безопасных и легальных маршрутов.

Ранее британский Красный крест заявлял, что по программе «Дом для Украины» в страну приехали 115 тыс. украинских беженцев, часть из них столкнулась с рабской эксплуатацией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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