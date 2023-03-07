А кто тут лишний? – Личное мнение

Пока все радовались, какой Курбан Омаров хороший отец, он оказался ещё лучше. Мало того, что с удовольствием проводит время с ребёнком, так ещё и соблюдает условия бывшей жены.



Фото: Соцсети

А условия довольно жёсткие.

Ксюндель заявила, что не препятствует общению, но категорически против, если присутствует кто-то лишний:

«Мое условие остается неизменным — лишних быть не должно, остальное их дело, как и где проводить время».

Лишняя, как я понимаю, это невеста Курбана. Хочешь побыть с ребёнком? Выгони «лишнюю».

Куда выгонять Валерию на время встречи — на улицу, что ли? Называть лишним человека, который вошёл в жизнь бывшего мужа, как-то странно. Какая же она лишняя, если она почти родной человек?

Вместо того, чтобы дать Валерии возможность выстроить отношения с ребёнком, чтобы все дружили и всем было комфортно, Ксюндель ставит такие условия.

Интересно, а ей самой ставили условия, чтобы в дом не приводить женихов? Вряд ли.

Так почему сама Бородина против присутствия новой женщины в доме бывшего мужа? Тут можно только гадать.

Как вы думаете, почему?

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