Мнение: Теперь-то точно повезет

Вице-премьер Новак заявил, что теперь найдена очередная палочка-выручалочка: всего лишь нужно ускорить и увеличить производство сжиженного природного газа.

Снова-здорово. Всё та же судорожная история про решения на коленке.

Проблема здесь вот в чем. Даже пионер в области СПГ – Катар, который первым стал массированно вкладываться в технологию СПГ, столкнулся с проблемой нехватки танкерного флота для перевозки СПГ. Огромные средства и очень большое время были затрачены на строительство в Южной Корее целого флота танкеров и супертанкеров, но даже сейчас, через полтора десятилетия запуска программы, Катар продолжает заказывать новые мощности для перевозок, и именно они тормозят программу освоения месторождения Южный Парс/Северное – одного из крупнейших в мире и, при этом, находящемся в довольно комфортных условиях по разработке.

Россия не имеет в этом смысле почти ничего. Танкерного флота, за исключением «Кристоф де Марджери», принадлежащего НОВАТЭКу, у России нет. Завод по строительству танкеров в России один, и по понятным причинам критически зависим от импортных технологий. Южная Корея вроде как пока не считается недружественным государством, но загружена заказами на годы вперед и точно не будет менять приоритеты для того, чтобы сделать приятное России. Ну, и еще один немаловажный фактор – деньги. Такая программа будет стоить колоссальных затрат. А с учетом того, что не менее колоссальные деньги должны быть вложены в трубы – в новый Турецкий поток и китайские трубопроводы (а там есть свои заинтересованные лица и силы), находящаяся в жесточайшем кризисе Россия два крупных проекта не вытянет. Тут даже один проект под вопросом, а два – это гарантия провала обоих.

Но по понятным причинам рассудочных действий от властей ожидать уже не приходится. Все летит в известном направлении, а потому есть только одно желание – делать хоть что-то. Неважно что. Стратегия чуда – вдруг повезет.

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