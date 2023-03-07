 

Названы самые продаваемые смартфоны в 2022 году

07.03.2023, 15:35, Разное
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iPhone 13 назван самым продаваемым смартфоном в 2022 году. Как пишет GSM Arena, это следует из исследования компании Counterpoint.

В прошлом году на долю лидера пришлось около 5% продаж смартфонов. iPhone 13 Pro Max занял второе место (2,6%), а iPhone 14 Pro Max (3,7%). В топ-10 также вошли Samsung Galaxy A13 и iPhone 13 Pro, а также iPhone 12 Pro, iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy A03, iPhone 12 Pro Apple удалось одновременно занять восемь позиций в рейтинге топ-10.

14 сентября 2021 года впервые был представлен iPhone 13. iPhone 13 оснащен 6,1-дюймовым ЖК-экраном Super Retina XDR. Он имеет разрешение 2532×1170. В смартфоне установлен процессор Apple A15 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. В российских интернет-магазинах в течение марта цена на смартфон Apple iPhone 13 была снижена до 65 000 рублей.


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