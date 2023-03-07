Китайская компания Oppo выпустит смартфон с самым ярким дисплеем

Oppo Find X6 Pro, предстоящий флагманский смартфон, будет иметь самый яркий экран, который на 25% ярче, чем у iPhone 14 Pro. Об этом пишет TechGoing со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

По данным источников, Oppo Find X6 Pro будет иметь 6,8-дюймовый дисплей и матрицу AMOLED E6. Ожидается, что экран будет иметь разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. Он также сможет отображать максимальную яркость до 2 500 нит.

В настоящее время линейка Xiaomi 13 является самым ярким Android-смартфоном. Его пиковое значение показывает яркость 1900 нит. Тем не менее iPhone 14 Pro с 2000 нит остается лидером в этой области на данный момент.

Ранние утечки говорят о том, что Find X6 Pro будет поставляться с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и встроенным накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Он также оснащен литиевым аккумулятором емкостью 5 000 мАч, который может заряжаться при 100 Вт и беспроводной зарядке при 50 Вт.

Слухи предполагают, что смартфон будет оснащен основной камерой Sony IMX989 с разрешением 50 Мп, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP68.