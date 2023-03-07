 

Студия Артемия Лебедева выиграла тендер на создание нового флага для Украины

07.03.2023, 15:33, Разное
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Спустя непродолжительное время после скандала вокруг Российского университета дружбы народов был опубликован победитель по тендеру на создание нового «корректного» флага для Украины.

Война в УкраинеИм оказалась арт-студия Артемия Лебедева. Цена итогового контракта до сих пор не известна.

По словам источника в студии, работы над новым флагом начались еще задолго до инцидента, однако до настоящего момента проект сохранялся в секрете. На данный момент готовы три промежуточных проекта, а победитель определится в ближайшее время в ходе онлайн-голосования на Госуслугах.

Инсайдеры поделились некоторыми деталями концептов. Первый из них выполнен в рамках исторической перспективы: за основу будет взят красный цвет – символ борьбы украинского народа против национализма, вторым цветом будет голубой, обозначающий мирное «демилитаризованное» небо над головой. Второй проект тоже отсылает к истории: им станет государственный флаг Украины 1917-1921 года. Третий проект до сих пор держится в строжайшей тайне.

– Артемий Андреевич [Лебедев], наверное, последний патриот с образованием дизайнера. Скоро мы рассмотрим его предложения в рамках международной исторической геральдической комиссии. Также у нас в планах заменить всю современную государственную символику Украины. А так, между нами вам скажу, что над новым гимном уже работает Олег Газманов, – сообщил нам замглавы Минпросвещения Александр Мироненко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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