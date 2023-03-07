Студия Артемия Лебедева выиграла тендер на создание нового флага для Украины

Спустя непродолжительное время после скандала вокруг Российского университета дружбы народов был опубликован победитель по тендеру на создание нового «корректного» флага для Украины.

Им оказалась арт-студия Артемия Лебедева. Цена итогового контракта до сих пор не известна.

По словам источника в студии, работы над новым флагом начались еще задолго до инцидента, однако до настоящего момента проект сохранялся в секрете. На данный момент готовы три промежуточных проекта, а победитель определится в ближайшее время в ходе онлайн-голосования на Госуслугах.

Инсайдеры поделились некоторыми деталями концептов. Первый из них выполнен в рамках исторической перспективы: за основу будет взят красный цвет – символ борьбы украинского народа против национализма, вторым цветом будет голубой, обозначающий мирное «демилитаризованное» небо над головой. Второй проект тоже отсылает к истории: им станет государственный флаг Украины 1917-1921 года. Третий проект до сих пор держится в строжайшей тайне.

– Артемий Андреевич [Лебедев], наверное, последний патриот с образованием дизайнера. Скоро мы рассмотрим его предложения в рамках международной исторической геральдической комиссии. Также у нас в планах заменить всю современную государственную символику Украины. А так, между нами вам скажу, что над новым гимном уже работает Олег Газманов, – сообщил нам замглавы Минпросвещения Александр Мироненко.

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