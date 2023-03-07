Искушение Сталиным

Мифы об «эффективном менеджере» преследуют всех политиков, которые видят в народе неисчерпаемый «расходный материал» на пути к личному бессмертию.

Годовщина смерти одного из самых кровавых руководителей РФ Иосифа Джугашвили (Сталина), правившего страной без малого 30 лет, предсказуемо в очередной раз вызвала в обществе дискуссии «о роли личности в истории» и о «цене вопроса».

Известная метафора о том, что «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой», является квинтэссенцией намеренно примитивных и циничных представлений о его «заслугах перед страной и народом».

Все эти разговоры не случайны. Как и само время их очередного обострения.

Сталин в глазах многих является воплощением «идеального правителя», обладателем неотъемлемых качеств «народного руководителя», «вождя».

Миф о Сталине сформирован властью начиная, как известно, с него самого, лично правившего «Краткий курс истории ВКП (б)». Это — сознательно сконструированный образ, предназначенный не только для одного носителя власти, но — для воспроизводства, для политического наследования.

Именно в этом — его особенная опасность. Политический миф, как правило, предназначен в том числе для того, чтобы однажды снова стать реальностью.

В миф о Сталине заложены сразу несколько очень показательных матриц.

Самая первая из них — это отретушированная и местами просто переписанная биография вождя, по прочтении которой возникает образ «солнца без пятен».

Сталин одним из первых в политике ХХ века реализовал принцип «непредсказуемой истории», переписав сначала свою личную биографию, затем — историю захваченной им партии, а потом — историю всей страны.

В мифе о Сталине воплощена матрица «единственно верного выбора», при которой все другие варианты развития истории представляются абсолютно катастрофическими, вызывают в обществе панику и паралич воли.

На этой матрице строится матрица страха: страшно потерять «отца народов», страшно остаться без «мудрого вождя», страшно не видеть поводыря. Этот миф превращает народ в стадо, успокаивающееся только при виде указующего перста. Миф о Сталине закрепляет представления о неразумности народа как ведомой толпы.

Миф о Сталине обосновывает неизбежность существования врагов вождя, которые очень показательно называются «врагами народа», и полностью оправдывает их моральное и физическое уничтожение — как персональное, под личным прицелом, так и массовое. Именно Сталин сформулировал тезис о том, что классовая борьба обостряется по мере приближения «светлого будущего».

Церемония прощания с Иосифом Виссарионовичем Сталиным в Колонном зале Дома Союзов. Фото: Николай Ситников / ТАСС

Миф о Сталине делает из народа вертухая, одна из главных задач которого — искать врагов и доносить на них, инициативно проявлять бдительность, публично требовать смерти «бешеных псов». Миф о Сталине делает из народа карателя и садиста.

Миф о Сталине полностью оправдывает насилие как главный инструмент управления государством, страной. Уничтожение политических конкурентов, грабительское отчуждение собственности, ликвидация целых сословий и депортация народов, заливание народной кровью провалов на фронтах войны представляется не только оправданными, но и необходимыми жертвами, когда «жертвователь» вызывает благоговение, а его жертвы — либо презрение и ненависть (для врагов), либо — смиренное сочувствие и сострадание (для павших на войне). «Бабы еще нарожают».

Миф о Сталине заранее оправдывает, как неизбежные и необходимые, народные бедствия и массовую гибель млн людей, он формулирует участь народа как главной жертвы, но публично — главного предмета заботы власти. Убитые молчат, а оставшиеся в живых должны быть счастливы.

Миф о Сталине полностью оправдывает отсутствие свободы как основы общественной жизни. Согласно этому мифу, народ свободен любить вождя, служить вождю, преклоняться перед вождем. Других свобод не существует.

Миф о Сталине полностью оправдывает отсутствие свободы совести, свободы убеждений, права выбора. Миф о Сталине поселяет государство в нутро каждого отдельного человека и оправдывает уничтожение любого, в ком государство не прижилось.

Миф о Сталине основан на тотальной государственной агитации и пропаганде. Он предусматривает «ложь во спасение», создание перед народом идеальной картины жизни, при которой вера в счастливое настоящее становится священной обязанностью каждого, а усомнившихся ждут лагеря, пытки, смерть.

Миф о Сталине развращает культуру идеологией. Он делит произведения искусства и культуры на две категории — правильные и неправильные, полезные и вредные. Первые поощряются, вторые уничижаются и часто ликвидируются вместе с их авторами и носителями.

Миф о Сталине полностью обесценивает личное значение труда. Труд может быть только «для Родины», «для партии», «для вождя», но не для самого человека. Миф о Сталине оправдывает массовый подневольный труд, роль народа как «рабочей силы», которую нужно научиться эксплуатировать. Чем дешевле, тем лучше. Стахановцев и их последователей, как известно, в народе ненавидели: после этих «трудовых подвигов» для всех рабочих отрасли поднимали в разы обязательные нормы выработки.

Россия. Москва. 23 февраля 1995 год. Фото: Игорь Носов / Фотохроника ТАСС

Миф о Сталине — это миф о тотальном управленце, сверхчеловеке, носителе сверхразума и сверхталанта. Правитель в этом мифе получает моральное право на все — в первую очередь, на уничтожение препятствий на своем пути.

Миф о Сталине представляет безумие высшим проявлением разума.

Государство, власть в мифе о Сталине становятся сверхценностью, полностью довлеющей над народом. Человек, не любящий власть, не может найти себе место в этой системе, он в ней не просто лишний, он в ней чужой.

Миф о Сталине ставит отношения человека с государством выше отношений человека с человеком. Чужое преобладает над своим.

Миф о Сталине предполагает полное извращение смысла слов, составляющих основу основ человеческой жизни: семья, любовь, верность, честность, счастье.

Миф о Сталине вводит «родственную ответственность» за «грех перед государством». Сын отвечает за отца. Миф о Сталине оправдывает предательство ближнего своего и клятвопреступление.

Миф о Сталине оправдывает любые ошибки государства, любые ошибки власти перед народом, перед человеком. Власть получает право на ошибку, оправданную самим фактом ее высшего по отношению к народу статуса. «Кровь людская что водица».

При этом миф о Сталине снимает с вождя личную ответственность за любые ошибки и преступления, все они связываются в общественном сознании с подчиненными и злонамеренными лицами, явными и тайными врагами, показательные расправы с которыми укрепляют власть и авторитет вождя.

Миф о Сталине гарантирует вождю «место в истории» навсегда. Страницы, пропитанные кровью, труднее других вырвать из летописи. Миф о Сталине делает из злодея и кровопийцы спасителя нации, делает из убийцы и палача благодетеля, провидчески спасшего тех, кто чудом выжил сам.

Миф о Сталине позволяет ненавидеть народ и бояться его, но публично говорить о любви к народу.

Миф о Сталине вызывает к жизни иллюзию о политическом бессмертии, в которое можно войти, управляя государством и народом живодерскими способами. Миф о Сталине — это оправдание бессмертия на пепле и костях.

Миф о Сталине — это надежда политического подонка, мечтающего о всенародной и вечной славе. Миф о Сталине полностью избавляет от совести.

Миф о Сталине — это величие одного, стоящее на крови и слезах миллионов, и это величие должно вызывать у кровных родственников невинно убиенных слезы умиления и счастья.

Миф о Сталине уверяет носителя власти в возможности политического и личного обоснования необходимости и полезности любого злодеяния.

Миф о Сталине — это кровавое «лекарство» от комплекса неполноценности, преследующего выродков и неудачников.

Миф о Сталине — это полное уничтожение морали в политике, оправдание лжи и обожествление дьявола.

Миф о Сталине разрешает палачу считать свой бред, свой красный карандаш перстом истории, рукой судьбы.

Миф о Сталине будит в стремящихся к власти любой ценой страшное искушение. Это искушение способно морально уничтожить любого человека, возжаждавшего возвыситься над людьми, снять перед этим человеком любые моральные преграды и обременения.

Дорога в ад всевластия может быть обсажена райскими деревьями. На них висят налитые красным и отравленные тщеславием плоды.

Каждого вступающего на эту дорогу ждет искушение Сталиным.

Лев Шлосберг

—