Мнение: Про покушение на Малофеева

Пишут, что на миллиардера Константина Малофеева готовилось покушение. Но ФСБ предотвратило ликвидацию основателя «Царьграда». Даже предоставило видео-доказательство с кадрами момента закладки взрывного устройство под днище автомобиля Малофеева и разминирования.

Отчаянные парни служат в ФСБ! Не побоялись заминированную машину мужественно перевезти с места парковки в какой-то бокс. Не испугались, что могло рвануть во время транспортировки.

А еще меня очень удивило, что Малофеев паркует свой автомобиль на улице, на обычной неохраняемой парковке.

В былые времена автомобили бизнесмена круглосуточно сопровождали два автомобиля охраны, в каждом из которых находились двое с оружием плюс водитель. То есть шесть человек присматривали за автомобилями Малофеева даже когда его не было в салоне.

Между тем Малофеев написал в своем Telegram-канале: «…Моё обращение к тем, кто пытался меня убить. Мы воюем за правду. И я не испытываю личной ненависти даже к тем людям, которые хотят моей смерти. Но как говорили многие наши святые, своих личных врагов нужно прощать, а врагов Отечества – сокрушать. Поэтому мы будем воевать с вами вплоть до нашей Победы. И ничто нас не остановит».

Возможно, Малофеев отправил свою охрану и водителей добровольцами на Донбасс. Воевать за правду… И сейчас сам водит свою машину, паркуясь, где придется.

Иллюстрация отсюда

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