Мнение: Польза ручного управления, рост борьбы с коррупцией и нехватка персонала в регионах

1. В Школе Капитализма я рассказываю, что ручное управление — нормальный инструмент, который стоит держать в своём чемоданчике каждому руководителю. Цитирую из начала поста (ссылка):



Рекламная картинка сладкой жизни фрилансера — полулежишь в шезлонге в тени соломенного гриба, на загорелых коленях открытый ноутбук, рядом на столике стоит коктейль с долькой лимона. На заднем плане — свободный от туристов пляж и ласковое, лазурно-прозрачное море.



В реальной жизни работать на пляже — сущее мучение. Солнце слепит экран, мышку приспособить некуда, ветер мешает говорить по телефону, документы не разложить… Работу и отдых надо делить, иначе не получится ни нормальной работы, ни нормального отдыха. Работать на пляже — это как читать книгу на дискотеке или соображать на троих в сортире. Работать надо в приспособленном для работы месте: за письменным столом в тихом кабинете, например.



Но всё же реклама пляжного фриланса очень популярна, так как бьёт обывателей прямо в их мечту…

2. В России продолжается борьба с коррупцией (ссылка):



За прошлый год Следственный комитет (СК) России передал в суды около 10 тысяч уголовных дел о коррупции. По сравнению с 2021 годом их число выросло на девять процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В общей сложности в 2022 году СК направил в суд почти 89 тысяч уголовных дел. Из них 18 тысяч пришлось на экономические преступления. Ведомство уточнило, что за преступления коррупционной направленности было привлечено 418 лиц, обладающих особым правовым статусом.

Об увеличении коррупционных случаев в стране в конце года заявляли бизнесмены, опрошенные Торгово-промышленной палатой России (ТПП). С проявлениями коррупции столкнулись 58 процентов российских предпринимателей, причем более половины опрошенных связывают увеличение количества взяток с санкциями.

Самой коррумпированной отраслью бизнесмены считают вывоз твердых коммунальных отходов (47,3 процента), следом идут контроль за предпринимательской деятельностью и получение разрешений и лицензирование (по 38 процентов). Более чем в два раза выросло число тех, кто считает самой коррумпированной сферу госзакупок — 31,7 процента против 12,7 процента год назад.

Добавлю от себя, что наш бизнес всё ещё излишне зарегулирован, государство мешает работать в полную силу. Да, я знаю: раньше было хуже, а на Западе так вообще ужас что творится. Но и у нас тоже далеко не всё хорошо. Отчётность надо упрощать, правила — отменять. Это тяжёлая, но весьма благодарная работа, так как снижение нагрузки на бизнес быстро выливается в конкретный экономический рост.

3. Жители и бизнес российских регионов жалуются на нехватку работников (ссылка):

Большинство россиян отмечают нехватку персонала на предприятиях в регионах — такого мнения придерживаются около 62 процентов граждан и компаний, опрошенных Центром стратегических разработок (ЦСР) и социологическим центром ЦСП «Платформа». Исследование есть в распоряжении ТАСС.

Примерно 20 процентов респондентов заявили о дефиците работников на всех уровнях, а 19 процентов — о нехватке только узких специалистов. В докладе отмечается, что для корпоративногно сектора удержание наиболее ценных кадров и привлечение нового персонала в настоящий момент является одним из главных вызовов.

Население, в свою очередь, призывает улучшить сферу здравоохранения в регионах. <…>

Опрос проводился онлайн, в нем участвовали 1,3 тысячи респондентов из четырех индустриальных регионов (Нижегородская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Челябинская область). В исследовании также приняли участие 20 крупных компаний, 15 региональных администраций и 10 экспертных центров.

Как-то это не вяжется с распространённым стереотипом о том, что за пределами Москвы и Петербурга работу якобы не найти… То ли работа всё же есть, но соискатели не хотят повышать свой уровень образования и компетенций, то ли региональные работодатели экономят на зарплатах, пытаясь найти квалифицированные кадры за три копейки.