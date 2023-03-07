Личное: “Правильные настройки”

Несколько девушек написали письма после поста о разнице в возрасте.

Они попытались воплотить сказанное в посте в свою жизнь, общаясь с мужчинами намного их моложе.

И каждое из этих писем – пример, насколько бесполезно пытаться поменять поведение, не изменив установки и настройки.

Я одно письмо для примера приведу.

Автор как настоящая Ученица старается не только добуквенно следовать моей инструкции, но и рассуждать пытается так же как я, как она это понимает. То есть пытается копировать все, но получается строго наоборот.

Установка ее как была потребительской и эгоцентричной, так и остается.

Поэтому фокус ее – строго на своих желаниях, локус ее – строго у мужчины, он должен соответствовать моей инструкции, а она ему в этом помогает щипцами.

Ну и поступки соотвествующие. Давайте посмотрим на все это.

todo_es_amor

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

У Вас недавно поднималась тема разницы в возрасте, хочу представить мою короткую историю, если подойдёт для разбора.

Мне 39 лет, читаю Вас 4 года, участвовала в 4х тестах со средним результатом. Живу в Европе несколько лет, детей нет, была замужем однажды. В прошлом году у меня случился болезненный разрыв с парнем и уволили с работы до кучи через 2 дня после этого. У нас с ним были отношения на расстоянии 2 года. Он младше на 5 лет и говорил мне что не готов к детям и семье, мы расходились 3 раза и сходились, он говорил что я любовь всей его жизни, но ничего серьёзного не предлагал. По моему, я скатилась в яму, но сейчас после нового года всё стало более менее налаживаться, хоть работу я пока не нашла. Сбережений пока хватает снимать классную квартиру в центре, но уже на грани.

(Работу не нашла, сбережения заканчиваются, но автор считает, что “стало налаживаться”. Отсюда уже видно, что в приоритетах не самостоятельность, а желание найти себе пару = плечо)

Я стала вдруг знакомиться с многими разными людьми. На тренировке где я несколько лет не могла скооперироваться хоть с кем-нибудь чтоб было интереснее заниматься моим спортом, появилось сразу несколько знакомых. Ну вот один из них этот парень.

Он местный, младше меня на 9 лет, работает врачом, снимает квартиру напополам с другом. Мы познакомились в зале и обменялись телефонами. Недели 2 тренировались вместе. Потом он однажды говорит: Может хочешь ещё каким-нибудь видом активности вместе заняться, погулять там, или в бар сходить? Я говорю: я бы пока только тренировалась вместе.

(Ответ дурацкий, в нем и вектор косяка есть, поскольку звучит высокомерно, и вектор слива тоже намечается. Какой, кстати? Такой дурацкий ответ – следствие ее установки. Она в “активном поиске” мужа. Кто понимает, почему это плохая, эгоцентричная и потребительская установка? Почему эта установка всегда приводят к багам в диалогах?)

Написал ещё потом вечером, что хочет узнать меня получше и если это приведёт к какому-нибудь развитию событий, он будет рад. Ну я ответила, что в процессе тренировок же люди друг друга узнают естественным путём. А в баре мы итак после тренировки сидим иногда.

(Ей кажется, что она отвечает с чувством достоинства. На самом деле, она рисует ему свой план осторожного сближения и намекает, что он пока первый этап проверки не прошел. Какой ответ был бы бы в границах? Как ей убрать векторы косяков и сливов?)

Мы и правда общались много, он милый очень и красивый, мне с ним нравилось, но дальше не хотела идти. ОЗ у меня прямо скажем низкая, да и хотелось бы если и начинать новые отношения то с кем-то более менее подходящим для семьи в перспективе, если повезёт. И вообще в идеале русскоговорящего парня хотелось бы. Одинаковый культурный бэкграунд и менталитет многое значат.

(Ей нужно замуж. Срочно нужно замуж и она не хочет тратить время на общение с тем, кто вряд ли на ней женится. И она дает понять сразу об этом каждому новому знакомому. То есть буквально “докажи серьезность своих намерений”. И она не видит никакой разницы с тем, о чем я писала. Для нее только одно общее может быть: женитьба, рождение детей, брак. И она объявляет каждому, что он – кандидат на роль мужа. Почему она не видит, что это слив? Ей кажется, что так ведут себя порядочные женщины, но так ведут себя зависимые бедняжки, которые хотят с гарантией пристроиться к кому-нибудь, все равно к кому, но с гарантией)

Ещё несколько тренировок вместе, он поднимал эту тему каждый раз и поцеловать пытался, говорил что обнять очень хочет.

После последней треньки в баре он говорит – ты мне дашь уже ответ?

(Ей кажется, что он делает много шагов, а она стоит на месте. На самом деле она дала ему понять, что готова на серьезные отношения, то есть она сразу предложила ему все, и все его шаги теперь – это не шаги, а вытянутые крохи. Так она сразу же сделала очень большую ошибку, но не видит ее из-за своей липкой установки “девушки на выданье”)

Я спросила что он конкретно хочет. Он сказал что просыпаться со мной. Я говорила что мне нравится он очень, но разница в возрасте слишком большая. И мне бы хотелось встречаться если есть вероятность какого-то совместного будущего. Он говорил что не чувствует разницы.

(Ей кажется, что он пристает, а она уклоняется. На самом деле это она пристает к нему, говорит, что хочет с ним совместного будущего, но боится, что он не захочет из-за разницы в возрасте. Он утешает ее)

Мы ехали вместе в метро, я взяла его за руку, он меня обнял и в волосы поцеловал. Когда расставались, позвал к себе. Я отказалась. Потом немного позже ещё сообщение прислал что последний раз спрашивает, можно ли он ко мне сегодня приедет. Я опять отказалась.

(И ей кажется, что она жестко отказывает влюбленному. А на самом деле она вымогает из него согласие жениться. А он, само собой, не собирается это делать с малознакомой чужой теткой. В отличие от нее он себя уважает)

На этом бы всё и закончилось, но мне нравилось то как он себя вёл в баре, какой он нежный был и я заскучала по нему. Ну и было понятно что и тренироваться мы больше не будем, но это не страшно, я все эти годы итак одна тренировалась.

Ну и написала ему, в силе ли ещё его предложение. Он ответил да, но сегодня он не может, у него суточная смена, давай договоримся погулять через 4 дня, потому что через день ему снова в сутки. Я говорю, ок.

(Подумала и поняла, что согласна на все без гарантии, ей достаточно просто надежды. Хотя, обратите внимание, ей самой кажется, что она всего лишь снизошла, а до этого жестко отказывала. Почему она не видит реального положения вещей?)

Но на следующее утро он написал, не хочу ли я спонтанно погулять сегодня. Гуляли до заката, целовались, за руку держались. Я позвала его к себе ужином покормить, потом просто обнявшись лежали до ночи и он домой уехал, сказал что в воскресенье тогда у него на ужин встречаемся.

(Она сделала решительные шаги, а он почему-то просто полежал рядом и уехал. Почему?)

Меня штормило, в разговорах я начинала понимать что мы разные, и мне уже не так хотелось встречаться снова. Конечно у нас есть увлечение одним спортом, он им 17 лет занимается, я 18 лет, в прошлом я профессиональным спортсменом была, мастер спорта, сейчас уровень у нас с ним примерно одинаковый, но больше особо ничего нас не связывает.

(Ее штормит, потому что “общее” она ищет, чтобы обеспечить себе гарантию для сближения. Если вам просто не интересно с человеком, вас не штормит. А вот если вы уже решили, что хотите ухватить этого человека, вас может охватывать паника, что ему не интересно с вами, что вы не можете найти лазейку и зацепку. Это принципиально разные вещи, хотя автору кажется, что она рассуждает и поступает так, как надо. Ну и ничего общего найти невозможно, если вас сразу интересует только брак)

В общем вчера я на ужин к нему сходила, мы много болтали, смеялись. Он нежный и контактный, обнимается без конца, мне тоже очень нравится его трогать, он красивый, позитивный и деликатный. После всего он спросил не останусь ли я ночевать, но я уехала домой.

(“Деликатный” это колпачок Стесняши скорее всего, который она него надела. Не делает шагов, не тянет в кровать, значит хочет, но из вежливости робеет)

Он ничего не писал больше и я тоже. Только спросил вчера, пойдём ли на тренировку на этой неделе. Не уверена что хочу встречаться снова, думаю, не исчезнуть ли просто или написать что всё-таки мы слишком разные. Или встречаться и посмотреть куда это приведёт.

(Вроде он не предлагает ничего и тем более встречаться. Он предлагает только тренироваться вместе. Но она уже готовит жирную точку и речь, наполненную щипцами, хочет отказать ему, объяснив опять про необходимые гарантии брака)

Я в раздрае. Мне казалось что только вот-вот поле начало немного разворачиваться ко мне, я кому-то понравилась, пара других парней меня на свидание звали, и мне страшно накосячить. Помогите пожалуйста настроить с правильные настройки.

(У автора нормальный имидж скорее всего, она занимается спортом. Наверное она старается быть открытой и дружелюбной, поэтому нет ничего удивительного, что с ней знакомятся. Но подойдя поближе, все видят ее открытую хлеборезку и черный чемоданчик, ей нужны гарантии, ей нужны основания, она готова вытягивать их из любого, кто подойдет. Поэтому желание знакомиться ближе у всех будет пропадать. То есть когда вы говорите “поле повернулось, поле отвернулось”, не забывайте, что поле всегда поворачивается в сторону энергетического избытка – корма и отворачивается от энергетического дефицита – щипцов. Оно как животное, которое идет туда, где есть пища, но разворачивается, если чувствует, что его хотят съесть)

Спасибо вам огромное за блог.