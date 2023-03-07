Скандалы: «Абрау-Дюрсо» осталась без виноградников в Шампани

Группа, специализирующаяся на выпуске игристого вина и принадлежащая семье Титовых, продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции

«Абрау-Дюрсо» продала винодельческий актив еще в январе 2022 года, рассказал РБК президент группы Павел Титов. Новым владельцем шато стал французский винодел, имя которого предприниматель не назвал. Он также не раскрыл финансовые условия сделки. Глава компании не стал говорить о причинах продажи шато во Франции, но отметил, что работать в регионе стало сложнее.

В 2010 году стоимость Chateau d’Avize оценивали в 5–10 млн евро, а еще около 10–12 млн евро инвестиций требовалось для развития производства в течение пяти лет. По словам экспертов, оценить нынешнюю стоимость актива трудно.

Земли для виноградников в Шампани стоят существенно дороже, чем в других французских регионах, отмечает издание. Так, в 2022 году один гектар виноградников в этой области мог обойтись в 864 тысячи евро, следует из данных агентства недвижимости Barnes Properties and Chateaux.

«Абрау-Дюрсо» основана в 2001 году и зарегистрировано в Новороссийске. Компанией владеет бизнес-омбудсмен Борис Титов. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021-м ее выручка составила 5,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 816,6 млн рублей.

Чем известен Chateau d’Avize

Chateau d’Avize — винодельческое хозяйство, расположенное в провинции Шампань на северо-востоке Франции. Оно было основано в XIX веке и до 2009 года принадлежало модному дому LVMH Бернара Арно. В 2010-м шато приобрела нефтехимическая SVL Group, связанная с семьей Титовых, а позднее актив вошел в структуру «Абрау-Дюрсо».

Помимо шато, российская компания получила права на продажу шампанского под марками Louis XIV, Chateau d’Avize и Chateau d’Avize Blanc de Blanc. Актив включал в себя производственный комплекс, позволяющий выпускать 2 млн бутылок шампанского в год, а также подвалы для хранения вина. Кроме того, SVL взяла в аренду на 25 лет 2 га виноградников Grand Cru.

Сейчас Chateau d’Avize выпускает три марки вина — Foliage, Chateau d’Avize и Titov & Fils. Права на бренд Chateau d’Avize принадлежали компании Societe Du Chateau D’Avize, но в конце прошлого года ее ликвидировали. Марка Titov & Fils после продажи шато осталась за семьей Титовых.

Кроме того, «Абрау-Дюрсо» договорилась с новым владельцем виноградников о дальнейшем производстве и импорте этого вина в Россию. При этом с поставками могут возникнуть сложности, так как санкции Евросоюза касаются и алкоголя. ЕС запретил импорт вина в страну дороже 300 евро за бутылку.

Имиджевый проект

В свое время многие российские бизнесмены инвестировали в производства вина в Европе, напоминает глава информационного агентства WineRetail Александр Ставцев. Например, винодельческие проекты развивал бывший бенефициар «Синары» Дмитрий Пумпянский. В 2021 году Forbes писал, что его семья приобрела в 2008-м виноградники площадью 32 га в Франции и вложила в их развитие 12 млн евро.

Кроме того, своя винодельня есть у совладельца железнодорожного оператора Globaltrans Андрея Филатова. Он приобрел в 2013 году французскую Prieuré Saint Jean de Bébian.

По мнению Ставцева, для «Абрау-Дюрсо» шато Chateau d’Avize был лишь имиджевым проектом, поскольку не приносил группе значительной прибыли. «Это была история про настоящее шампанское, ради искусства», — добавил он.

Собеседник издания пояснил, что наличие на этикетке Шампани как региона производства не влияет на российского потребителя, поэтому не несет коммерческой ценности. «За тот же итальянский просекко аудитория готова платить охотнее и даже больше», — отметил Ставцев.

Ануш Алексанян

Оригинал материала: “Компания”