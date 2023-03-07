Обувь на платформе для женщин на весну 2023 года: самые модные виды подошв на новый сезон

Обувь на большой платформе вернулась в моду еще в прошлом году. Они стали в один ряд с лоферами и классическим ботинками челси, которые стали абсолютным хитом прошлой зимой. Сейчас же модных весенних журналах 2023 года, на подиумах и в магазинах все больше становится именно обуви на платформе.

Немного истории

Обувь на платформе была особенно популярна в 1970-х годах, когда ее часто сочетали с расклешенными штанами и другой модной одеждой. В настоящее время обувь на платформе доступна в различных стилях и дизайнах и может сочетаться с любой одеждой независимо от мероприятия. При этом модницы могут выбрать модели с платформой, которая равномерно поднимает всю ног либо те, что имеют возвышенности в определенных точках на подошве.

Когда дизайнеры и стилисты говорят об обуви на платформе, они на самом деле имеют в виду модели с более толстой подошвой, чем обычно. Осенью 2022 года были особенно популярны модели с платформой размера XXL, и совершенно очевидно, что такие модели также будут в тренде и в сезон весна-лето 2023 года.

Открытая обувь

Сандалии на платформе стоит иметь в своем гардеробе любой женщине, которая хочет выглядеть современно весной и летом 2023 года. Этот тип сандалий среди других выделяется благодаря приподнятой подошве. Подошва обычно плоская, а вот пятка более высокая. Такая подошва также называется платформой.

Сама подошва может быть изготовлена из различных материалов, таких как пробка, резина или пена.

Основная причина, по которой женщинам нравится эта модель сандалий, – это необычайное разнообразие цветов, стилей и материалов. Особой популярностью пользуются модели с нежными лентами, которые отлично контрастируют с толстой подошвой и каблуками. Такие сандалии – идеальный выбор, если вы хотите быстро и легко оживить классический наряд. Они идеально подходят для юбки или шорт, вот почему такую обувь можно увидеть на модницах в теплых странах. Для создания элегантного образа стоит сочетать сандалии обувь с длинным платьем или брючным костюмом.

Удобство обуви на платформе

Хотя большое количество женщин считают сандалии на платформе слишком неуклюжими, благодаря стабильному каблуку и более толстой подошве они действительно очень удобны. Модели с платформой разной высоты идеально подходят для повседневной жизни, если вам нужно много ходить.

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Клиновидная платформа

Стоит обратить внимание и на модели обуви, которая имеет прочную подошву в виде клина. В отличие от обычных каблуков, которые обычно имеют тонкую подошву на пятке, клиновидная часто имеет форму треугольника, который простирается по всей длине стопы. Клиновидная подошва может быть выполнена из различных материалов, таких как пробка, дерево, резина или пена, и может иметь разную высоту.

Универсальность обуви

К счастью для модниц, такая обувь доступна в различных стилях, благодаря чему подходит для любого мероприятия, что делает ее максимально универсальной обувью. Она хорошо сочетается с платьем, юбкой, шортами или джинсами, а также доступна в различных цветах и материалах, чтобы удовлетворить любые вкусы женщин.

Клиновидная платформа популярна еще и потому, что она позволяет выглядеть стиль, не жертвуя комфортом. Такая подошва распределяет вес равномерно по стопе, что делает их более удобными для ношения в течение более длительного периода времени, чем туфли на высоком каблуке, которые оказывают большее давление на ступни ног.

Сплошная толстая платформа

У такой платформы нет каблука, она имеет одинаковую высоту в любой точке. Такая обувь может быть любого цвета в зависимости от будущего мероприятия.

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Хитом весны 2023 года однозначно станут модели серебряного или золотого цветов, неоновых оттенков.

Такая обувь очень удобна в носке и идеально подходит для тех, кто много гуляет в течение дня, например с ребенком в парке. В зависимости от модели и стиля, вы можете сочетать кроссовки на платформе практически с любым нарядом: джинсами любой длины и ширины брюк, леггинсами из искусственной кожи, спортивным платьем.

В качестве одного акцента можно сочетать белую длинную рубашку на пуговицах с черным вязаным свитером. Завершить образ поможет пара черных кожаных леггинсов..

Что подходит для обуви на платформе

Идеальный вариант – узкие брюки. Так что классической считается комбинация обуви на платформе с джинсами скинни или леггинсами, которые отлично смотрятся со свитером или толстовкой с капюшоном. Если вы любите ретро-стиль, вы можете носить такую обувь с расклешенными джинсами. Обувь на платформе также хорошо сочетается с комбинезонами и платьями макси.