Reuters: Украина начала переговоры с западными партнерами по продлению зерновой сделки
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Украинские власти начали переговоры в онлайн-формате с западными партнерами для продления зерновой сделки, сообщили правительственные источники Reuters.
Отмечается, что Киев и Москва не обсуждают вопрос о продлении сделки напрямую. Вместо этого западные партнеры Украины сами говорят с Россией, передает ТАСС.
Ранее в США призывали Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки.
Министерство иностранных дел РФ сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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