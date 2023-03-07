Reuters: Украина начала переговоры с западными партнерами по продлению зерновой сделки

Украинские власти начали переговоры в онлайн-формате с западными партнерами для продления зерновой сделки, сообщили правительственные источники Reuters.

Отмечается, что Киев и Москва не обсуждают вопрос о продлении сделки напрямую. Вместо этого западные партнеры Украины сами говорят с Россией, передает ТАСС.

Ранее в США призывали Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки.

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений.

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