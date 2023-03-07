 

Под Владимиром нашли машину с застреленными мужчиной и женщиной

07.03.2023, 14:37, Новости дня
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В поселке Федосьино во Владимирской области найден автомобиль с застреленными там мужчиной и женщиной, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Юрьев-Польского района.

Предполагаемый убийца также найден мертвым, по предварительным данным, он застрелил мужчину и его супругу, после чего, вероятно, покончил с собой, сообщили в ЕДДС района РИА «Новости».

Сын предполагаемого преступника обнаружил тело отца, он позвонил в полицию, после чего в кювете нашли расстрелянный автомобиль с двумя телами.

В ЕДДС предположили, что между сторонами конфликта, по всей видимости, давно сложились неприязненные отношения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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