Под Владимиром нашли машину с застреленными мужчиной и женщиной

В поселке Федосьино во Владимирской области найден автомобиль с застреленными там мужчиной и женщиной, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Юрьев-Польского района.

Предполагаемый убийца также найден мертвым, по предварительным данным, он застрелил мужчину и его супругу, после чего, вероятно, покончил с собой, сообщили в ЕДДС района РИА «Новости».

Сын предполагаемого преступника обнаружил тело отца, он позвонил в полицию, после чего в кювете нашли расстрелянный автомобиль с двумя телами.

В ЕДДС предположили, что между сторонами конфликта, по всей видимости, давно сложились неприязненные отношения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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