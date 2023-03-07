Эксперты полагают, что Ким Чен Ын представил наследницу — свою дочь

Ким Чен Ын стал часто появляться на публике вместе с дочерью Ким Чжу Э, отметили эксперты. И журналистка, долго работавшая в КНДР, отметила в общении с Sky News, что это может означать, что глава Северной Кореи видит в ней преемницу. Так он, возможно, равняется на британскую монархию, в которой тоже правили женщины.



AP

Эксперты отмечают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, возможно, стал появляться со своей дочерью на публике, чтобы представить её как потенциального преемника, пишет на своём сайте Sky News. В частности, такое мнение высказывает Джин Ли, создавшая первое бюро информационного агентства Associated Press в Северной Корее. Такой вывод она сделала через несколько недель после того, как Ким Чен Ын в шестой раз появился на публике со своей дочерью Ким Чжу Э.

Считается, что девочке около 10 лет. Джин Ли отмечает, что события, которые посещала дочь лидера Северной Кореи, как правило, связаны с оружием и ракетами. Так, самые яркие фотографии Ким Чжу Э были сделаны, когда она присутствовала на военном банкете по случаю 75-летия армии в феврале. «Когда вы смотрите на эти фотографии, она там впереди и в центре. Она там. Это похоже на это изображение отца, матери и дочери».

Джин Ли сказала, что это напомнило ей, как дедушка Ким Чен Ына представил свою жену и маленького сына, отца Ким Чен Ира, на военном параде в тот же день 75 лет назад.

Хотя многие задаются вопросом, возможно ли, чтобы в такой патриархальной стране, как Северная Корея, была женщина-лидер, Джин Ли отвечает, что в КНДР на высоких постах есть и женщины, например, министр иностранных дел или сестра Ким Чен Ына, которая тоже занимает высокий пост во внешней политике.

«У нас были женщины-правители в обществах, где многие женщины не имели прав. Например, королева Виктория», — отметила Джин Ли. При этом она напомнила, что Северная Корея — это коммунистическая страна.

О потенциальной будущей роли Ким Джу Э эксперт Sky News сказала: «Она очень молода, и мы слишком мало знаем о том, что происходит в Северной Корее, чтобы говорить, что это процесс преемственности, но мы знаем, что там есть культ семьи Ким, монархии и династии. Я уверена, что в какой-то степени стратегия заключается в том, чтобы показать себя кем-то вроде королевской семьи Великобритании».