В РФ появился китайский лимузин Hongqi H9+ за 18,9 млн рублей

Новый люксовый лимузин Hongqi H9+ появился в продаже на рынке России.

В свою очередь, официальные продажи машины не начаты, однако в частном порядке доступен единственный экземпляр у частного дилера. Приобрести премиальный лимузин Hongqi H9+ можно по цене около 18,9 млн рублей. Под капотом установили 3-литровый турбированный агрегат с мощностью 272 л.с. Модель получила черный цвет кузова с комбинированным салоном.

Модель обладает встроенными массажерами в креслах, а также двойными шторками. Среди мер безопасности предустановлена система предотвращения столкновений, мониторинг слепых зон, а также опция удержания полосы. Остальные характеристики были озвучены ранее в процессе презентации.