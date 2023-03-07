Компания Changan представила в КНР новый электрический кроссовер Shenlan S7

Известная компания Сhangan представила новую модель паркетника, который появится в продаже под маркой Shenlan.

Речь идет о кроссовере Shenlan S7, для которого предусмотрели улучшенную архитектуру EPA1. Покупатели смогут приобрести автомобиль в версиях с гибридной силовой установкой и электрическим двигателем. По фотографиям видно, что кроссовер имеет обтекаемую форму кузова и агрессивный внешний вид. Кроме того, гибридный кроссовер Shenlan S7получил 1,5-литровый мотор и электродвигатель с общей отдачей 238 л.с.

Пока разработчики не раскрывают параметры электрической модификации автомобиля. Кроме того, производитель в ближайшее время объявит сроки продажи и стоимость всех версий кроссовера Shenlan S7.