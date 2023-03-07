Скандалы: Российским миллиардерам предложат выкупить более половины доли в «Яндексе»

Один из возможных сценариев реструктуризации материнской компании Yandex N.V. предполагает передачу более половины доли новой структуры «Яндекса» российским инвесторам

О возможных вариантах процесса по выделению российского «Яндекса» в отдельное юрлицо со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций, сообщает РБК. Одним из вероятных сценариев считается тот, при котором основатель IT-гиганта Аркадий Волож частично сохранит контроль в структуре.

Офшор в Калининграде

Указанный механизм предполагает, что голландская Yandex N.V., основным акционером которой является Волож, учредит российскую структуру, в которой будет владеть 100% доли. Источники не исключают, что организовать ее могут во внутреннем офшоре в Калининграде.

На новую структуру планируют перенести механизм «золотой акции», позволяющий Фонду общественных интересов блокировать крупные сделки с пакетами более 10%, согласовывать вопросы управления интеллектуальной собственностью и т. д.

Собеседники издания отмечают, что контролировать новую материнскую компанию «Яндекса» будет Фонд менеджеров — специальная структура, в состав которой войдут экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, бывший управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян и топ-менеджеры Даниил Шулейко и Артем Савиновский.

Фонд получит на пять лет возможность управлять российским бизнесом, в том числе право голосовать контрольным пакетом акций и назначать до шести представителей в совет директоров. При этом самими бумагами структура распоряжаться не будет.

Издание подчеркивает, что структура собственности будущей российской компании будет представлена инвесторами и самой Yandex N.V. Первые получат 51% доли, а голландской компании достанется миноритарный пакет в 49%.

В числе инвесторов, по словам источников, «Яндекс» видит крупных российских миллиардеров. В список вошли металлурги Владимир Лисин, Виктор Рашников и Владимир Потанин, владельцы производителей минудобрений Вячеслав Кантор и Андрей Гурьев, основатель «Магнита» Сергей Галицкий, «король московской недвижимости» Год Нисанов и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

Сами бизнесмены информацию о включении в список не подтверждают. Один из собеседников издания отмечает, что некоторые миллиардеры «удивятся, что они вообще там есть».

«Такой вариант возможного вхождения инвесторов в капитал «российского Яндекса» действительно обсуждается, но до финального решения очень далеко», — добавил другой источник.

Опрошенные изданием источники сходятся во мнении, что окончательный сценарий реорганизации выберут весной, а сам процесс разделения бизнеса может завершиться к концу года.

Что будет с Yandex N.V.

В конце декабря прошлого года сооснователь «Яндекса» Александр Волож объявил о выходе из группы компаний. В своем обращении к сотрудникам он напомнил, что давно не управляет российской частью бизнеса.

Он выразил готовность в дальнейшем взаимодействии с международными стартапами компании, которые могут развиваться вне холдинга. А грядущую реструктуризацию назвал «разумной и необходимой» мерой в текущих условиях.

Источники РБК отмечают, что «зарубежная часть» IT-гиганта — Yandex N.V. Воложа — намерена получить лицензии на развитие такси-беспилотников, облачных сервисов, «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока». В результате компании могут доплатить 300–400 миллионов долларов.

При этом ожидается, что Yandex N.V. выйдет из состава акционеров других бизнесов «Яндекса», включая поиск, сегменты рекламы, электронной коммерции, логистики, доставки еды, развлекательных сервисов и т. д., как в России, так и за рубежом. Кроме того, голландская компания будет переименована.

Между тем один из собеседников издания не исключает, что несогласные с условиями реорганизации акционеры Yandex N.V. могут предъявить бумаги к выкупу. Однако сейчас, подчеркивает он, предметно такой сценарий не рассматривается.

Есть ли риски?

Главная сложность в представленном сценарии — сбор консорциума инвесторов. По словам собеседника издания, потенциальные акционеры к идее владения долями в новой материнской структуре «Яндекса» относятся с осторожностью, поскольку санкционные риски не позволяют давать точные прогнозы по доходности компании, имеющей приоритетное значение для частных предпринимателей.

«Во-вторых, проблема для покупателя заключается в том, что продается 51% именно экономического интереса, а все решения в компании в течение пяти лет будет принимать фонд менеджеров», — добавил он.

Источник уточнил, что интерес к владению долями в новой материнской компании «Яндекса» проявляют государственные и квазигосударственные структуры. Однако такой вариант не устраивает Александра Кудрина, в конце прошлого года занявшего должность советника по корпоративному развитию в «Яндексе». Он отмечал, что планирует «сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру» IT-компании, а также гарантировал, что «Яндекс» не превратиться в подобие Ростеха или «Ростелекома».

Спорный актив

Аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский полагает, что инвесторам лучше воздержаться от покупки подобного актива в условиях неопределенности, в которой российский бизнес живет последний год. Он подчеркнул, что это касается портфельных инвесторов или небольших физлиц, торгующих на бирже.

С кандидатами из списка, представленного РБК, ситуация обстоит несколько иначе. «Надо понимать, что это только список людей, которым это предложат. И у всех этих людей, вообще-то, есть собственный бизнес. Весьма и весьма неплохой. И в этой ситуации им нужно предложить что-то лучшее, чем то, что у них есть. Зачем компании Wildberries, например, «Яндекс»? Она сама по себе маркетплейс, конкурент. Какая здесь может быть синергия?» — отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что для всех лиц, указанных в списке, «Яндекс» является непрофильным активом. Наибольший интерес в сделке есть со стороны Аркадия Воложа, поскольку ему требуется наполовину обналичиться.

«А когда человек хочет обналичиться наполовину, он продает бизнес с большим дисконтом. Это не продажа в условиях нормального рынка. Это продажа в условиях определенных трудностей с финансовой логистикой и санкционных рисков», — пояснил Голубовский.

По его мнению, решение Воложа связано с желанием разорвать связи с Россией. В этой ситуации, убежден эксперт, определять стоимость активов будет не столько владелец, сколько потенциальный покупатель.

Голубовский считает, что пример Воложа является сигналом для других российских бизнесменов, поскольку тот довольно долгое время сохранял нейтральную позицию. Это может означать, что рано или поздно сделать выбор придется и другим предпринимателям.

«Такие истории могут иметь как счастливый, так и несчастливый конец», — заключил аналитик, добавив, что в представленном РБК сценарии все зависит от того, захотят ли инвесторы приобретать этот актив.

В свою очередь, руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин отметил, что новые инвесторы «Яндексу» не слишком необходимы. Для развития российской материнской структуры вполне хватит и собственного операционного капитала компании, считает эксперт.

«Возможно, обсуждение такого варианта объясняется тем, что есть инвесторы, которые хотели бы купить долю в «Яндексе», но на внешнем контуре они это сделать не могут. Но, повторюсь, это пока не финальное решение», — подчеркнул Харин.

Валентина Аверьянова

Оригинал материала: “Компания”