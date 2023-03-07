 

Ирина Винер поблагодарила за поддержку после отстранения от международных соревнований

07.03.2023, 13:45, Новости дня
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер поблагодарила всех, кто поддержал ее в ситуации с отстранением от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), и заявила, что «покой ей только снится».

Ирина Винер поблагодарила всех ее поддержавших, в том числе Татьяну Тарасову и Дмитрия Чернышенко. Она заявила, что у нее все в порядке, занимается с детьми, которые показывают блестящие программы.

«Мы изобрели новый вид искусства, у нас проходят великолепные концерты. И это проходит на фоне соревнований. Покой нам только снится, все нормально», – цитирует ТАСС Винер.

Почетный президент ОКР Александр Жуков заявил, что отстранение Винер от международных соревнований приблизило к пропасти Международную федерацию гимнастики (FIG), и расценил его как очередной пример вмешательства политики в спорт.

Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили назвал отстранение Винер торжеством ни на что не способных обозленных бездарей. По его словам, началось время тех, кто никогда не брал на себя ответственность, никогда не двигал вид спорта, рассчитывать на какое-то объективное отношение или хотя бы на возможность дискуссионного обмена мнениями пока не стоит, но это время пройдет.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что отстранение Винер связано с ее позицией по принципиальным вопросам. По его словам, нужно рассмотреть вариант апелляции на данное решение, которое не соответствует той эпохе, которую олицетворяет в мировом спорте Ирина Винер.

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на два года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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