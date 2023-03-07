 

Песков о плане Китая по Украине: Такая мощная страна не может не иметь голоса

07.03.2023, 13:45, Новости дня
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Позиция Китая по ситуации в Украине естественна, такая большая и мощная страна не может не иметь своего голоса по проблемам, которые стоят в мировой повестке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, такая большая и авторитетная страна, как Китай, не может не иметь своего голоса о проблемах, которые стоят высоко в мировой повестке дня, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что Россия и Китай находятся в постоянном контакте на самых различных уровнях.

Ранее в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в намерениях Пекина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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