Песков о плане Китая по Украине: Такая мощная страна не может не иметь голоса
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Позиция Китая по ситуации в Украине естественна, такая большая и мощная страна не может не иметь своего голоса по проблемам, которые стоят в мировой повестке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, такая большая и авторитетная страна, как Китай, не может не иметь своего голоса о проблемах, которые стоят высоко в мировой повестке дня, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что Россия и Китай находятся в постоянном контакте на самых различных уровнях.
Ранее в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в намерениях Пекина.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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