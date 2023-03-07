 

Путин в шутку сравнил количество IT-специалистов и финансистов в Сбербанке

07.03.2023, 13:45, Новости дня
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Президент Владимир Путин в шутку сравнил количество IT-специалистов и финансистов, которые работают в Сбербанке, отметив, что первых больше.

Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом поинтересовался численностью количества IT-специалистов и финансистов.

«У вас айтишников больше, чем финансовых специалистов уже, наверное», – заметил Путин в шутку, передает ТАСС.

По словам Грефа, в банке работает самая большая айтишная структура в РФ – 38 тыс. инженеров. Он отметил, что благодаря построению полностью своей платформы, уход всех вендоров с рынка никак не затронул деятельность банка. Греф добавил, что 80% всех решений основано на разработанных внутри банка IT-продуктах.

Также он подчеркнул, что Сбербанк сможет обеспечить беспрерывное обслуживание граждан и компаний в самых сложных ситуациях, банк не переставал работать, несмотря на беспрецедентные атаки, с которыми ранее никогда не сталкивался.

Глава Сбербанка заявил, что кредитная организация продолжает работать на приграничных территориях, где сотрудникам приходится трудиться в непростых условиях, и заверил, что весь спектр финансовых услуг маленьких городках в Белгородской, в Курской, в Воронежской областях будет оказываться несмотря ни на что.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин и Греф находятся в постоянном контакте, так как Сбербанк – системообразующее кредитно-финансовое учреждение. Президент регулярно получает доклады о том, как обстоят у банка дела.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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