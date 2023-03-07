КНДР разрешила сомалийским пиратам захватывать суда в Японском море

В результате переговоров между представителями нескольких пиратских группировок Сомали и правительством

КНДР первым разрешили вести свою деятельность в Японском море. Пхеньян признал её «справедливым актом перераспределения имущества» в рамках всемирной классовой борьбы.

Между

сторонами было подписано соглашение, согласно которому КНДР также предоставит пиратам собственные порты.

Военные и морские пограничники будут игнорировать акты пиратства, а сами злоумышленники обязуются передавать правительству Северной Кореи 40% вырученных средств, а также сдавать всё захваченное военное снаряжение и перейти на календарь чучхе.

Сейчас около

400 пиратов, по-видимому, уже прибыли в город и по совместительству крупнейший

порт КНДР Вонсан для прохождения практического и идеологического обучения. Подробности сделки официально не раскрываются, но в МИД страны подтвердили, что «ведут революционные переговоры с народом Сомали».

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