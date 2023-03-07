 

Филипп, прощай: “мать детей” Киркорова выходит замуж за другого

07.03.2023, 13:21, Разное
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Катя Гусева – официальный диджей Филиппа Киркорова – не раз говорила, что хотела бы стать женой Лучезарного и матерью для его очаровательных детей. И хотя артисты постоянно работали вместе, а также появлялись на красных дорожках, дальше дружбы их отношения не зашли.

“Я хотела быть его женой, но рядом с ним были другие женщины”, – откровенно рассказала Катя о несостоявшейся свадьбе с Филиппом Киркоровым.

Долгое время поклонники судачили, будто бы Гусева и есть та самая тайная мать детей Киркорова. К тому Алла-Виктория и Мартин очень похожи на Катю. Когда они все вместе отмечали Новый год и ездили в Америку, досужие слухи только подогревались. Но, конечно, все это – всего лишь досужие домыслы.

“Я 2018 года была рядом с детьми Киркорова, и, наверное, мы как-то обменивались с ними флюидами, и стали чуть-чуть похожи, – пояснила Катя. – Аллочка вообще моя копия, особенна похожа на меня той поры, когда я была маленькой”.

А на исходе 2022 года вдруг выяснилось: у Кати появился жених. И это не Филипп. “Его зовут Михаил, он известный адвокат из семьи с хорошей фамилией”, – сообщила Гусева “Дни.ру”.

Только что Михаил очень эффектно сделал ей предложение руки и сердца! “Свадьба планируется летом, Филиппа я на нее обязательно приглашу, хотя не знаю, придет ли. Ведь женат на своей работе, на сцене, ему даже на друзей не всегда хватает времени”, – пояснила Катя.


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