Не уточнил Джо Байден, что разум был не найден

Это ж надо! Президент «страны «№ 1» поведал миру, что хирурги проверяли наличие у него мозга! Конечно, теперешнее его состояние не позволяет усомниться в отсутствии ума, по крайней мере, для пребывания на этом посту. Давно известно, что безмозглый старикашка двух слов связать не может, а если выдает членораздельную фразу без бумажки, то это такая же дичь, как его рассказ об операции в поисках мозга.

Случилось сие еще 35 лет назад, в замшелом 1988 году. Бывший в те времена сенатором Джо Байден угодил на операционный стол, да не к кому-то там, а, по-видимому, к нейрохирургам. Он возвратился из какой-то поездки, где пробыл пару дней. Бедняга испытывал, по его словам, «ужасные головные боли».

Объяснялся он по этому поводу с пожарными, коих и просветил о своем плохом самочувствии. Дескать, из-за аневризмы надо срочно делать операцию. Но погода была столь ужасной, что даже специальный авиаборт не мог доставить страдальца в больницу. Позже пожарная служба все-таки переправила его к медикам. В результате операция длилась девять часов и, по словам Байдена, «спасла ему жизнь». Скажете, в рассказе о помощи врачей нет ничего странного? Правильно, кроме дальнейших слов нынешнего американского лидера:

«Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг».

Что уж там в ту пору было в голове сенатора, история умалчивает. Жаль, тогдашняя наука не умела определять наличие там ума. Как, впрочем, и во что превратится в старости серое вещество его мозга. А предпосылки наверняка были. Сейчас бы ему точно порекомендовали: «Лучше жевать, чем говорить!».

Вот и у Ронни Джексона, бывшего раньше врачом Белого дома, это вызывает «тревогу». Не зря он заявил, что правда о теперешнем состоянии Байдена скрывается администрацией, а главное, представляет для США угрозу!

Правда, Джил Байден, будучи супругой американского лидера, уверена в сохранности его разума, а потому приняла в штыки идею проверить его интеллект. Она сочла «нелепым» это предложение и утверждала, что президент даже обсуждать нечто подобное не стал бы, не то что проходить такую проверку. Обосновала первая дама свои слова тем, что муж способен сесть в поезд, ехать в нем девять часов, участвовать во встречах.

Жаль, она забыла упомянуть, что при этом его надо чуть ли не за ручку водить, иначе он совершает непредсказуемые действия, как на видеозаписи, где Байден подходит журналистам, вроде бы собирается что-то сказать и даже открывает рот, только почему-то молча поворачивается и отправляется к своему вертолету.

Источник информации, фото и видео: osnmedia.ru, osnmedia.ru, lyumon1834.wordpress.com

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