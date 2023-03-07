Наращенные волосы снова в тренде: какие прически можно делать весной с искусственными прядями

Наверное, не найдется в мире такой женщины, которая не мечтала бы о шикарных волосах. Но не всех природа наградила их красотой и здоровьем. Возможно, ваши волосы слишком редкие и тонкие. Возможно, они не вырастают ниже ключиц, какие бы шампуни, маски и витамины вы ни использовали. Но выход есть: наращенные волосы!

Наращивание и подготовка к укладке

Итак, наращивание волос уже давно стало приходить на помощь женщинам с проблемными волосами. Конечно, это настоящая находка: ни редких прядей, ни секущихся кончиков. Кроме того, наращенные волосы являются отличной возможностью быстро перейти от короткой длины к длине волос до пояса. Да, неестественно, ну и что? На сегодняшний день в тренде несколько простых, но очень привлекательных причесок с наращенными волосами, которые выглядят так, как будто это ваши натуральные волосы.

Изначально волосы необходимо подготовить к укладке, чтобы прическа могла сохраниться на протяжении целого дня или вечера. Начните с мытья головы. Если сушите волосы феном, добавьте им немного объема. Разделите их на четыре части зажимами сверху вниз. На корни каждой части нанесите сухой шампунь. Затем немного начешите волосы у корней.

Перед тем как укладывать, пройдитесь по прядям плойкой. Когда вы будете готовы закрепить волосы, начните со средних зажимов, выровняйте их посередине головы и заворачивайте пряди наружу. Закончив работу с каждой частью волос, можете приступать к созданию прически.

Хвосты и пучки

Хвосты и пучки – это не только просто и удобно, это еще и красиво. Взгляните на главное фото. Модная резинка для волос с драпировкой не только соберет волосы в конский хвост для комфорта, но и станет броской деталью, которая украсит ваш образ.

Не знаете, что делать со слишком густыми прядями наращенного хвоста? Несколько резинок решат проблему. Расположите их по длине и объему вашего высокого хвоста, чтобы получить интересную прическу.

Густые волосы, которые вы получаете благодаря наращиванию, отлично украсит хвост с объемными винтажными волнами. Чтобы сохранить этот классический стиль, как можно туже завяжите низкий конский хвост, чтобы создать контраст между идеально приглаженной верхней частью и пышной укладкой внизу.

Пучок, видимо, никогда не выйдет из моды. Это элементарная прическа для тех, кто не может уделять слишком много времени укладке волос. Для создания объемных небрежных пучков требуются всего лишь несколько заколок-невидимок и резинка для волос. Пучок, подобный этому, сделан из высокого конского хвоста и является повседневным решением для новичков в укладке. Хотя, если добавить немного креатива, объемный пучок на макушке также может внести свой вклад даже в свадебную прическу.

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Плетение волос

Не хочется долго возиться с прической? Заплетите вот такую «ленивую» косу.

Для торжественного события подойдет утонченная французская коса. Она является отличным выбором для будущих невест.

А эта очаровательная прическа из наращенных волос смотрится одинаково хорошо и в повседневной жизни, и на праздничном мероприятии. Волосы завиваются плойкой, а верхняя половина волос заплетается в косу «рыбий хвост». Оберните резинку тонкой прядью волос и зафиксируйте ее маленькой невидимкой.

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Романтичные локоны

Волнистые волосы всегда смотрятся очень женственно и нежно. Добавьте утонченности своей прическе с помощью пляжного образа. Небрежность волн становится особо откровенной, когда часть волос приподнята и завязана в узел на затылке.

Наращивание волос позволяет экспериментировать с цветом без риска и вреда для собственных прядей. Таким образом, вы можете играть со всеми видами техник обесцвечивания. С пляжными волнами светлые тонкие пряди сочетаются идеально.