 

Hongqi выпустит большой электроседан

07.03.2023, 12:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известная марка Hongqi официально продемонстрировала полноразмерный электрокар под названием Hongqi E702.

Модель получила престижный внешний вид, тогда как покупателям доступна версия исключительно в кузове седана. Следует отметить уникальную форму светодиодных фар, а также улучшенные задние фонари. Новый электрический седан E702 обладает встроенными камерами, которые заменяют зеркала заднего вида.

Также отмечается, что новинка имеет опцию обучающегося автопилота, благодаря которому процесс управления станет более удобным и безопасным. Электрокар E702 оснащен улучшенным агрегатом с поддержкой быстрой зарядки. Ожидать поступления в продажу следует в следующем году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12.21 / Диетолог назвала продукты содержащие «скрытый» сахар

30.11.20 / Что будет, если мы узнаем, что загробная жизнь существует

27.05.22 / Global Times – эксперименты Пентагона с использованием насекомых повышают риск возникновения нового биологического оружия

19.05.21 / Blue Origin объявляет о самой высокой цене на место в своем первом космическом полете человека, которая в настоящее время составляет 2 миллиона долларов.

17.08.20 / Мнение: Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме?

28.09.22 / Акция по обмену предметами для хобби и творчества пройдет в Москве в октябре

15.07.22 / В РФ создали экологичный антибактериальный гидрогель

20.12.22 / Абросимов день: народные приметы в праздник 20 декабря

11.01.22 / Наследница Лепса отправила папу на пенсию

21.03.22 / Японская принцесса Айко впервые высказалась о своей кузине, которая вышла замуж за простолюдина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика