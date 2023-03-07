Hongqi выпустит большой электроседан

Известная марка Hongqi официально продемонстрировала полноразмерный электрокар под названием Hongqi E702.

Модель получила престижный внешний вид, тогда как покупателям доступна версия исключительно в кузове седана. Следует отметить уникальную форму светодиодных фар, а также улучшенные задние фонари. Новый электрический седан E702 обладает встроенными камерами, которые заменяют зеркала заднего вида.

Также отмечается, что новинка имеет опцию обучающегося автопилота, благодаря которому процесс управления станет более удобным и безопасным. Электрокар E702 оснащен улучшенным агрегатом с поддержкой быстрой зарядки. Ожидать поступления в продажу следует в следующем году.