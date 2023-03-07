Вице-премьер Чернышенко поручил федеральным ведомствам перейти на мессенджер от VK к маю

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, поручил федеральным ведомствам к 1 мая перейти на единую систему связи. Ее основой станет автоматизированное рабочее место (АРМ ГС) для государственных служащих, разработанное российским ООО “ВКонтакте”. Об этом пояснила российская пресс-служба.

“Необходимо ускориться. Все федеральные чиновники исполнительной власти, которые еще не завершили переход, должны сделать это до апреля 2023 года”, – отметил он. На встрече с представителями сферы политик также предложил лидерам цифровой трансформации в регионе активизировать работу по подключению к АРМ ГС.

Геополитическая обстановка требует, чтобы отечественные агентства перешли на российские мессенджеры. По его данным, в настоящее время более 250 000 государственных служащих используют АРМ GS.

Новый сервис доступен в браузерах и предлагает электронную почту и календарь, а также облачное хранилище. Он поддерживает аудио- и видеозвонки.

1 марта Роскомнадзор РКН запретил российским компаниям использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг.