 

La Repubblica: Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО

07.03.2023, 12:25, Новости дня
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен станет претенденткой на роль генерального секретаря НАТО, если ее не переизберут в ЕК, сообщила итальянская газета La Repubblica.

Подготовка началась несколько недель назад, передает ТАСС.

Во вторник фон дер Ляйен начала поездку в Канаду и США. Издание отмечает, что этот вояж следует «рассматривать в ином свете», то есть в контексте возможного выдвижения главы ЕК на пост генсека НАТО.

В июле на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе будет совершена попытка продлить еще на один год срок полномочий Йенса Столтенберга, который завершается в сентябре. Фон дер Ляйен будет на своем посту до лета 2024 года.

Газета считает, что фон Лер Ляйен на посту главы НАТО стала бы «идеальным решением для американцев», так как другие потенциальные кандидаты не убедительны.

При этом ее претензии на данный пост «нарушат сценарии, которые страны и партии выстраивали в последние месяцы в преддверии выборов в следующем году».

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о своих планах стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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