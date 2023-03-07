Лукашенко заявил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета А-50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС РФ на аэродроме в Минске, им оказался завербованный украинскими спецслужбами житель Крыма.

Также задержаны его пособники. По словам Лукашенко, задержанный – завербованный украинскими спецслужбами житель России, который жил в Крыму и имел также украинский паспорт, передает «БелТА».

Глава Белоруссии заявил, что диверсанта готовила Служба безопасности Украины, «использовались самые высокие технологии».

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