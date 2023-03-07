 

Администратора «Протестного МГУ» Иванова осудили по делу о фейках про СВО

07.03.2023, 12:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администратору и основателю Telegram-канала «Протестный МГУ» студенту Дмитрию Иванову вынесли приговор по делу о публикации недостоверных сведений о Вооруженных силах России, сообщили в Тимирязевском райсуде Москвы.

Иванов признан виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти», ему назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима, сообщили ТАСС в суде.

Также его лишили права заниматься администрированием сайтов на четыре года. Прокуратура требовала приговорить Иванова к девяти годам колонии.

Дело против Иванова завели летом 2022 года, он содержался под стражей. Поводом для дела стали посты автора канала о событиях в ходе СВО, в том числе о ситуации на Запорожской атомной электростанции, потерях российских ВКС, о событиях в городах Буча и Ирпень.

Кроме того, обвинение указывало на репосты Ивановым выступлений украинского президента Владимира Зеленского. Лингвистическая экспертиза установила в постах студента признаки политической ненависти и вражды в отношении ВС России. Сам Иванов не признал вину.

Иванов – студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ и один из создателей Telegram-канала «Протестный МГУ». Ранее его арестовывали за участие в несогласованных митингах.

Ранее против блогера Руслана Карпука (Левиева) завели дело о распространении фейков про ВС России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11.22 / В МИД России рассказали о необходимости присутствия в США адекватного партнера для налаживания диалога

12.12.20 / Команда Трампа продолжит оспаривать результаты выборов президента США

24.12.20 / «Британский» штамм коронавируса обнаружен в Швейцарии

01.09.20 / Свидетель защиты Ефремова сообщил о своей судимости

30.12.21 / Марченко уволил советников, принявших участие во встрече с фигурантом дела о нападении на журналистов “Схем”

12.11.21 / “Секси”, “Скандал”. Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону

30.05.22 / Жительница Северодонецка рассказала о радости от прихода российских сил

22.07.21 / Монастырский заверил, что дело судьи Колегаевой, которая попала в ДТП в Киеве, “не замнут”

21.07.21 / Хинштейн рассказал о новом повороте в деле сотрудников ГИБДД Ставрополья

04.03.22 / Госдума дала право ЦБ приостанавливать операции банков на срок до полугода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика