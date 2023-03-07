Администратора «Протестного МГУ» Иванова осудили по делу о фейках про СВО

Администратору и основателю Telegram-канала «Протестный МГУ» студенту Дмитрию Иванову вынесли приговор по делу о публикации недостоверных сведений о Вооруженных силах России, сообщили в Тимирязевском райсуде Москвы.

Иванов признан виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти», ему назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима, сообщили ТАСС в суде.

Также его лишили права заниматься администрированием сайтов на четыре года. Прокуратура требовала приговорить Иванова к девяти годам колонии.

Дело против Иванова завели летом 2022 года, он содержался под стражей. Поводом для дела стали посты автора канала о событиях в ходе СВО, в том числе о ситуации на Запорожской атомной электростанции, потерях российских ВКС, о событиях в городах Буча и Ирпень.

Кроме того, обвинение указывало на репосты Ивановым выступлений украинского президента Владимира Зеленского. Лингвистическая экспертиза установила в постах студента признаки политической ненависти и вражды в отношении ВС России. Сам Иванов не признал вину.

Иванов – студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ и один из создателей Telegram-канала «Протестный МГУ». Ранее его арестовывали за участие в несогласованных митингах.

Ранее против блогера Руслана Карпука (Левиева) завели дело о распространении фейков про ВС России.

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