“Слабоумие и отвага”: мэрия Краснодара судится с ветераном ВОВ за единственную жилплощадь

Как часто мы слышим с высоких трибун слова о сохранении исторической памяти, об уважении к ветеранам войны и их бессмертным подвигам, о помощи старикам, о патриотизме и о многих других важных и очевидных вещах. Особо внимательным к таким вопросам относится глава государства. Однако, по всей видимости, его слова не доходят до некоторых чиновников.

Так, мэрия Краснодара судится с ветераном ВОВ Василием Манацковым за единственную жилплощадь. Эту историю вполне можно озаглавить довольно популярной в Сети фразой “Слабоумие и отвага”. С одной стороны – 99-летний участник Великой Отечественной войны, награжденный двумя медалями ЗА ОТВАГУ. С другой…

Впрочем, уточнять не обязательно. Оставим оценку деятельности властей Краснодара на совести читателей “Дни.ру”. Как уточняет телеканал “Царьград”, судебное разбирательство идет за недвижимость площадью всего 13 квадратных метров. Это комната в коммуналке.

Ветеран войны, когда получил повестку в суд, впал в уныние и даже перестал есть, что, очевидно, негативно скажется на здоровье 99-летнего лежачего мужчины. А интересует ли вообще здоровье участника ВОВ местных чиновников?

Как отметил депутат регионального парламента Владислав Граф-Колесник, мэрия Краснодара пытается установить право собственности на комнатушку ветерана, чтобы передать ее соседке. Женщина, видимо, захотела улучшить жилищные условия, а тут и сердобольные чиновники поспешили на помощь.

Впрочем, заместитель главы Краснодара данную версию опровергает. По его словам, ветеран в 2005 году

Илья Павлов

приватизировал переданную ему в пользование квартиру незаконно. Мэрия города якобы не собирается выселять старика, а лишь пытается вернуть право собственности на недвижимость.

Для сравнения. В Риге с вокзала убрали надписи на русском языке, сообщает телеканал “360”. А в Сочи, по данным ОСН, открыли пеший маршрут памяти героев ВОВ. Вот хотелось бы, чтобы мэрия Краснодара брала пример с коллег из Сочи, а не с “коллег” из Риги.