 

Во Франции планируется «чёрный вторник» забастовок

07.03.2023, 11:11, Разное
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Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, пишет телеканал France 24. И планируется, что во вторник бастовать будут работники сферы транспорта, энергетики, сбора мусора, образования и логистики. Правительство призывает людей по возможности оставаться работать из дома.

Их цель — чтобы жизнь во Франции замерла. «Чёрный вторник» будет сложным днём для тех, кто пользуется общественным транспортом. Говорят, что отменены будут 20— 30 процентов авиарейсов. Планируется большое нарушение работы метро и поездов. Министр транспорта Франции порекомендовал людям работать из дома, если это возможно.

К работникам сферы транспорта присоединятся сотрудники сферы энергетики, сбора мусора и водители грузовиков. Водители в прошлых забастовках мало участвовали, но в этот раз они планируют блокировать дороги. Что касается сферы образования, то уровень участия пока не известен, но родители уже планируют наперёд, обдумывают варианты, если забастовки продолжатся.

РОДИТЕЛЬ: Я думаю, что нам придётся объединиться с другими родителями, кто находится в такой же ситуации, кто не может остаться работать из дома или взять отпуск. Мы пытаемся организовать, кто кого возьмёт и когда.

С января проводятся регулярные дни забастовки, но недавно они сбавили обороты. Правительство отказывается идти на уступки по противоречивым реформам, которые сдвинут законодательно возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Правительство с января делает вид, что не видит или не хочет видеть миллионы людей на улицах.

Ожидается, что во вторник на улицы выйдут около 1,4 миллиона людей. Эта цифра близка к уровню участия в прошлых забастовках. 

 

Дата выхода в эфир 06 марта 2023 года.


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