 

В британском издательстве задумались о политкорректности героев сказок

07.03.2023, 11:11, Разное
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В классических сказках не хватает разнообразия в персонажах: главные герои голубоглазые и светловолосые, злодеи — старые, любовь случается с первого взгляда, а принцесса при виде принца сразу принимает его за мужчину и обращается к нему мужским местоимением. Как пишет Daily Mail, это беспокоит экспертов Ladybird Books, которые решили переписать сказки в духе современных тенденций.


AP

Британское издательство Ladybird Books решило проверить некоторые детские сказки на соответствие тенденциям и реалиям современной жизни. Они публикуют такие классические сказки, как «Золушка» и «Спящая красавица», но их персонажи и сюжеты были признаны «устаревшими или вредными», пишет Daily Mail.

Как говорят эксперты, проблема в том, что среди героев нет должного разнообразия. В основном они все светловолосые и голубоглазые. Кроме того, аналитики говорят о классовой дискриминации из-за социального положения принцев и принцесс, об эйджизме, поскольку злодеи обычно старые, и об отсутствии расового разнообразия среди главных героев.

Также под цензуру может попасть «любовь с первого взгляда», когда герои влюбляются друг в друга ещё до того, как заговорят. Здесь проблема в том, что эти образы могут внушить детям, что одна только красивая внешность делает кого-то достойным внимания и романтики.

Помимо всего прочего, эксперты подняли проблему гендерных местоимений. Например, в ситуации, когда принцесса использует термин «мужчина» при первой встрече с принцем, когда они друг с другом ещё не знакомы, эксперты советуют отдавать предпочтение гендерно-нейтральному языку.

При этом аналитики уверены, что такая «нормализация» не повредит повествованию.

Ранее издательство уже начало переписывать книги Роальда Даля на более современный манер, напоминает Daily Mail. В частности, в книге «Чарли и шоколадная фабрика» удалили слова «карга» и «толстый» по отношению к герою, заменив их на «огромный». 


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