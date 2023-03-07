 

Учёные: В глобальном потеплении виноваты вегетарианцы

07.03.2023, 11:33, Разное
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В авторитетном научном журнале Nature опубликована статья «О причинах повышения средней температуры на Земле в XX веке», материал был подготовлена ведущими специалистами Техасского университета.

Из публикации следует, что основным фактором глобального потепления является не количество выбросов парниковых газов, а массовое распространение идеологии вегетарианства.

– До начала XX столетия от мяса отказывались лишь незначительное количество людей. Но с началом массовой пропаганды вегетарианства климат начал меняться, этим природа как бы протестовала против чуждой и вредной идеи, – рассказал один из авторов статьи, профессор климатологии Роберт Джефферсон.

Учёные призывают на уровне ООН рассмотреть вопрос о запрете вегетарианства, в противном случае средняя температура на Земле к 2100 году вырастет на 3 градуса Цельсия. Это приведёт к катастрофическим последствиям для планеты – повышению уровня моря, гибели сотен видов животных и расширению пустынь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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