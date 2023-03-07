 

В РФ начались продажи новых кроссоверов Hyundai ix35 из Китая за 2,5 млн рублей

07.03.2023, 11:25, Разное
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Новый компактный кроссовер Hyundai ix35 теперь можно приобрести у российских дилеров.

Модели поставляются из Китая, для которого и собирается паркетник. Приобрести новый кроссовер Hyundai ix35 можно по цене от 2,55 млн рублей. Для россиян доступна максимальная комплектация, предполагающая 2-литровый бензиновый двигатель с мощность 160 л.с. и шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Кроме того, для Hyundai ix35 предусмотрели увеличенный дисплей мультимедийного комплекса, кожаные кресла, цифровую приборную панель, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроь, а также подушки безопасности и камеру кругового обзора.


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