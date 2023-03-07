 

После новостей о санкциях США тысячи москвичей покупают дорогие iPhone

07.03.2023, 11:24, Разное
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После того, как Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о запрете ввоза в Россию и Беларусь некоторых смартфонов с ценником свыше 300 долларов, москвичи начали покупать дорогие модели iPhone. Об этом пишет VPost.

Источники утверждают, что в минувшие выходные в магазине re:Store, расположенном в московском торговом центре “Европолис”, наблюдался необычный ажиотаж. VPost сообщает, что выбор был невелик, и когда поступит новая партия, пока неизвестно. Кроме того, уменьшилось количество iPhone, которые можно приобрести онлайн в крупных розничных магазинах. По сравнению с 300 iPhone в “М.Видео” и “Эльдорадо” в феврале, сейчас их всего 130. Большинство этих iPhone находятся в Москве и помечены как “последний экземпляр”.

На данный момент наибольшим спросом пользуются iPhone 13 и iPhone 11. Смартфоны Apple стоимостью более 100 000 рублей менее востребованы. Кроме того, их по-прежнему можно приобрести во многих магазинах.


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