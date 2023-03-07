 

Paradox анонсировал градостроительный симулятор Cities: Skylines II

07.03.2023, 11:24, Разное
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Paradox Interactive и студия Colossal Order анонсировали Cities: Skylines II как сиквел оригинальной игры 2015 года. Об этом рассказал портал IGN.

Разработчики пообещали игрокам, что им будет предоставлено множество возможностей для строительства своего виртуального города, и назвали Cities: Skylines II “самым реалистичным градостроительным симулятором на совершенно новом уровне”.

К игре также был выпущен кинематографический трейлер, но в нем не был показан сам игровой процесс.

Cities: Skylines II была анонсирована на презентации Paradox 2023. Отмечается, что игра не рассчитана на консоли последнего поколения и будет доступна только для PlayStation 5 и Xbox Series X/S и ПК. Релиз должен состояться уже в этом году. Участники программы Game Pass смогут играть в игру, начиная с первого дня ее выхода.


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