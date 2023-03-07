Черная касса – Как Симоньян, Венедиктов и Собчак получают миллионы от Собянина

Команда независимых журналистов опубликовала расследование о программе «Мой Район» мэрии Москвы.

Через эту программу сотни миллионов рублей получили компании, связанные с главредом RT Маргаритой Симоньян, бывшим главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым, канал RTVI, Ксения Собчак и другие СМИ, свидетельствуют банковские выписки.

«Мой район» финансирует мэрия Москвы. Только в 2021 году правительство города выделило на программу почти 14 миллиардов рублей, отмечает авторы. Авторы расследования утверждают, что эти деньги тратятся в том числе «на фальшивую оппозицию; на продажных журналистов и политиков, сидящих годами на содержании у мэрии». Авторы расследования не уточняют, как получили информацию о банковских операциях программы.

Деньги от «Моего района» получают в том числе главред RT Маргарита Симоньян и ее муж, телеведущий Тигран Кеосаян. Одна из подконтрольных им фирм, студия «Белый Лев», получила через программу 185 миллионов рублей. От этой фирмы 61 миллион получил Тигран Кеосаян, еще 56 миллионов — Давид Кеосаян. Эти переводы проходили как оплата за производство программы «Снято», в которой показывается реклама программ мэрии Москвы. Отмечается, что выпуски программы не набирают и тысячи просмотров.

Еще одна компания Симоньян — «Симплсити» — получила 104 миллиона рублей от мэрии. Из них 41 миллион рублей получил Тигран Кеосаян, 29 миллионов — Давид Кеосаян, 27 миллионов — Алиса Симоньян, сестра главреда RT. Кроме того, напрямую от мэрии 150 миллионов рублей получила Александра Кеосаян, дочь Тиграна Кеосаяна, говорится в расследовании.

Также сотни миллионов рублей от мэрии получает семья Алексея Венедиктова. Бывший главред «Эха» издает журнал «Дилетант», у которого есть спецпроект «Мой район». На его издание компания «Образование — 21 век», которая формально контролируется женой Венедиктова Еленой, получила с 2019 года более 680 миллионов рублей, за это время было выпущено 120 журналов. Из них 23 миллиона рублей получил сам Венедиктов. Часть денег тратится на подготовку журнала к печати по, как утверждают авторы расследования, завышенным ценам — за корректуру компания семьи Венедиктовых платит 1,2 тысячи рублей за тысячу символов при рыночной цене от 40 до 200 рублей. Верстка каждого выпуска журнала обходится в 600 тысяч, при том что «Дилетант» верстают за 232 тысячи. При этом, верстку, баннеры, дизайн сувениров авторы журнала «Мой Район» заказывают у одного человека — Павла Чиркина.

Еще один получатель денег от мэрии Москвы через программу «Мой район» — канал RTVI, который связывали с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. С 2019 по 2021 год на его счета поступило 840 миллионов рублей напрямую от мэрии и полмиллиарда — через фирмы-прокладки, утверждают расследователи, отмечая, что это почти 60% бюджета канала. 700 миллионов рублей были выделены на серию из 30 роликов про Москву, которые, как пишут независимые журналисты, не набирали больше 10 тысяч просмотров.

Также, как утверждается, от мэрии Москвы 20 миллионов рублей получила Ксения Собчак, 279 миллионов рублей — структуры Арама Габрелянова и Максима Иксанова, владеющих «Лайфньюс» и телеграм-каналом Mash, 40 миллионов — канал «Царьград» Константина Малофеева, 24 миллиона — фонд «Среда» зампреда московского «Яблока» Кирилла Гончарова.