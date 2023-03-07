Скандалы: Бизнес, сдавайся!

Минфин пытается принудить компании к добровольным взносам в бюджет

Как ни странно, но экономические пертурбации прошлого года позволили некоторым компаниям получить сверхприбыли. Этому способствовали падение курса рубля и рост мировых цен на сырьё. Теперь Минфин рассчитывает изъять часть этих денег в бюджет, но не может к ним подступиться.

«Мы благодарны бизнесу, что им проявлена такая инициатива: в нынешних условиях поддержать первоочередные, в первую очередь социальные расходы… Вопрос, в какой форме будет осуществляться эта поддержка, мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем», – заявил в феврале Антон Силуанов. Сейчас уже ясно, что глава Минфина пытался сделать хорошую мину при плохой игре.

Старые грабли

В первый раз вопрос о добровольном взносе бизнеса в бюджет публично обсуждался ещё в декабре в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Согласно утечкам от участников дебатов, предложение сделать в бюджет добровольный взнос озвучил вице-премьер Андрей Белоусов. Здесь стоит вспомнить, что идею изъять у бизнеса сверхдоходы, полученные за счёт непредсказуемого роста мировых цен, Андрей Белоусов высказывал ещё в 2018 году. Однако тогда олигархам удалось отбиться. Впрочем, к 2021 году правительство всё же подготовило нормативную базу и повысило НДПИ. Но повышение затронуло не всех – делиться прибылью с государством пришлось только металлургам и химикам. А угольщики, добытчики золота, алмазов и углеводородов остались при своих.

Теперь этот же сценарий разыгрывается снова. Правительство, если верить Силуанову, в какой-то момент верило, что бизнес инициативно и добровольно скинется в бюджет на патриотическом порыве. Но этого, как видно, не произошло. Оно и понятно: не в характере миллиардеров раскидывать деньгами. Есть и ещё один тонкий момент, о котором не принято говорить: добровольное внесение денег в российский бюджет почти наверняка будет означать попадание в санкционные листы западных стран. Рестрикции могут затронуть как сами предприятия, так и их топ-менеджеров. А лишних проблем никому не хочется.

Очень странно было не предвидеть такую ситуацию. В итоге затея Минфина с точки зрения пиара получила сомнительный эффект. Вроде бы хотели продемонстрировать, как бизнес сдаёт миллиарды, поддерживая курс правительства, но не вышло.

Ставка на губернаторов

Сейчас члены РСПП, не желая запросто отстёгивать миллиарды в бюджет, просят установить для этого какие-то законные основания. А заодно и отсрочить час расплаты. В феврале союз назвал предложение Белоусова «сложноосуществимым», предложив просто поднять налог на прибыль для всех без исключения хозяйствующих субъектов по итогам 2023 года. Логика здесь понятна: сверхприбыли 2022 года останутся в карманах олигархов, а в течение 2023 года опытные финансисты крупнейших корпораций оптимизируют финансовые потоки ради минимизации налогообложения. В итоге нагрузка ляжет на средний бизнес, который не сможет за себя постоять с помощью лоббистов. Таким образом, может почти один в один повториться сценарий 2018–2021 годов. Но экономисты стали возражать: большая часть российского бизнеса ориентирована на внутренний рынок, не получала сверхприбылей и душить её налогами неразумно. Эту позицию принял и Минфин. В результате стали прорабатывать другие варианты. Прошёл слух, что в Налоговом кодексе появится поправка, предусматривающая возможность альтернативного расчёта налога на прибыль за 2022 год. Причём в ходе такого расчёта сумма к оплате вырастет. А чтобы предприятия считали налог именно так, с топ-менеджерами должны поработать местные власти. То есть речь идёт об индивидуальных договорённостях между губернаторами и директорами предприятий. Такой поворот выглядит весьма интересно. Во время пандемии губернаторы и так уже получали карт-бланш на принятие решений. А теперь их роль может вырасти ещё больше. Зато такой вариант интересен с точки зрения обхода санкций. Западным разведкам будет гораздо сложнее отследить финансовые взаимодействия предприятий с регионами, чем добровольные взносы корпораций в госбюджет, исчисляемые миллиардами. Однако есть во всей этой теме с добровольно-принудительными сборами ключевая проблема: как определить тех, с кого следует брать деньги?

Инвестиции вместо взносов

Если бы бизнес понёс деньги добровольно, вопрос решился бы сам собой. А теперь приходится разрабатывать какие-то критерии. Минфин уже объявил, что не собирается повышать фискальную нагрузку на малый бизнес. Также из-под удара выведены нефтяники и газовики – в отношении их приняты отдельные меры, предусматривающие увеличение выплат в бюджет. Остальных пытаются ранжировать по уровню доходности в 2022 году. Сначала говорили о выручке от 100 или же от 50 млрд в год. Таких компаний в России десятки, однако не все, имея крупную выручку, работают с прибылью. Нынешний рабочий вариант – обложить «добровольным» взносом компании со средней прибылью за 2021–2022 годы более 1 млрд рублей. Но и здесь есть подводные камни. По налогу на прибыль имеются различные льготы, например региональные и отраслевые, в рамках особых экономических зон и т.д. Также компании могут уменьшать его накопленными убытками прошлых лет. Получается, что единого критерия для оценки чистой прибыли предприятий нет. В общем, крупный бизнес и его лоббисты находят всё новые аргументы, чтобы избавиться от уплаты взноса.

А тем временем для обсуждения вбрасываются более приемлемые для олигархов варианты. К примеру, один из олигархов предложил в обмен на «добровольный взнос» списывать корпорациям кредиты в госбанках за счёт средств ЦБ. Миллиардера тут же поддержали в СМИ некие неназванные эксперты Института экономики роста им. Столыпина. По их мнению, компаниям и экономике в целом таким образом были бы компенсированы высокие ставки, «на которых ЦБ также зарабатывает как эмитент национальной валюты». Хотя в таком случае вообще непонятно, зачем городить огород. Не быстрее ли просто взять деньги из резервов ЦБ?

Более хитрую схему озвучил глава РСПП Александр Шохин. Он предлагает не собирать деньги с бизнеса на государственные проекты, а отдать эти проекты бизнесу. «Например, если бы было предложено подумать о создании некоего фонда развития региональной инфраструктуры, – рассуждает глава РСПП, – многие компании заинтересованы в том, чтобы развивать инфраструктуру в регионах присутствия. Бизнес этим занимается, многие инвестируют, но и в принципе было бы справедливо, наверное, призвать те компании, у которых уровень корпоративно-социальной ответственности не так высок, включиться в такого рода проект».

Вроде бы здравое зерно здесь есть. Но что может произойти на деле, если централизованно начнут создаваться такие фонды региональной инфраструктуры? Нетрудно догадаться, что крупнейшие корпорации просто вытеснят оттуда региональных игроков, а потом ещё и потребуют награды за участие в социальных проектах. Так что, возможно, разговоры об уплате взносов в бюджет в конце концов закончатся обогащением самых богатых.

Кстати

Именно для покрытия временного дефицита бюджета создавался в своё время Фонд национального благосостояния (ФНБ). Но теперь Минфин не спешит использовать его по назначению. Хотя и предусматривает возможность изъятия в этом году 3 трлн рублей. По словам Антона Силуанова, «в идеальном случае» планируется отказаться от использования средств ФНБ для покрытия бюджетного дефицита. Здесь надо помнить, что ликвидная часть ФНБ составляет всего 6 трлн рублей, так что надолго этой «кубышки» не хватит. По данным на 20 февраля, дефицит бюджета РФ составил 3,8 трлн рублей. Минфин планирует собрать с бизнеса 300 млрд рублей.

Сергей Слон

Оригинал материала: “Наша Версия”